Вы всё время неправильно пили сок из пакета. Смотрите, как нужно

Недавно в соцсетях стала распространяться информация о том, что мы неправильно используем соломинки, когда пьем сок. А как правильно – читайте дальше.

Люди пьют сок из изогнутого конца трубочки, и это считается ошибкой. Этот изогнутый конец правильно погружать внутрь коробки, чтобы с его помощью можно было допить последние капли сока, пишет The Mirror.

Теперь одни любители соков говорят, что их мир рухнул после того, как они узнали этот лайфхак. Другие критично относятся к идее и спрашивают: для чего тогда заостряется прямой конец трубочки? Явно для того, чтобы проткнуть коробку и погрузить именно прямой конец в сок. Похоже, эта мысль разделила людей на два лагеря. А как считаете вы?

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