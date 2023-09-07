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Как в 55 лет выглядеть на 30? Женщина раскрыла секрет молодости

07 сентября 2023 12:35
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Одна женщина доказывает, что возраст – это просто цифра, поскольку ее регулярно путают с мамой своего внука. Бабушка, любящая спортзал, говорит, что иногда даже забывает свой настоящий возраст.

Как в 55 лет выглядеть на 30? Женщина раскрыла секрет молодости-1

Фото: pexels.com

Как сообщает The Mirror, Нинетт из Торонто удивляет всех своим внешним видом. В 55 лет женщина выглядит на 30, чем шокирует окружающих. Она поделилась своими секретами вечной молодости, признав, что в основном это заслуга хороших генов. Однако для поддержания идеальной фигуры ей помогают тренировки и пауэрлифтинг. Суперспортивная 55-летняя женщина объяснила, что ее трое детей и девятилетний внук являются теми, кто поддерживает ее молодость. Вечеринки и походы в рестораны, а также тренировки с детьми помогают ей чувствовать себя молодой.

«Кажется, люди думают, что, когда вы достигаете определенного возраста, то вам следует замедлиться и просто весь день сидеть на диване, ничего не делая. Однако я не устанавливаю никаких ограничений для себя и своего возраста, я все равно выгляжу и чувствую себя потрясающе. Я привлекательна и до сих пор получаю много внимания от молодых мужчин, что мне очень нравится и является комплиментом», – добавила Нинетт.

Как в 55 лет выглядеть на 30? Женщина раскрыла секрет молодости-4

Фото: pexels.com

Она не только поддерживает свою физическую форму, но и соблюдает диету, которая помогает ей выглядеть моложе. Ее активный образ жизни является приоритетом, и женщина знает, что ее жизнь будет долгой и насыщенной.

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# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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