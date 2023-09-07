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Зависнуть на 90-метровой высоте с шикарными видами. Сколько стоит необычный пикник у водопада?

07 сентября 2023 13:47
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Бразильская фирма, занимающаяся организацией приключений, предлагает экстремалам устроить, пожалуй, самый необычный пикник.

Зависнуть на 90-метровой высоте с шикарными видами. Сколько стоит необычный пикник у водопада?-1

Фото: Oddity Central

Посиделки проходят за столиком, подвешенным на 90-метровой высоте над водопадом Каската-да-Сепультура, сообщает Oddity Central. Люди наслаждаются вином и закусками всего 15 минут, но это не главное. Настоящая фишка в шикарных видах. С такого ракурса водопад смотрится еще более масштабно и величественно.

Зависнуть на 90-метровой высоте с шикарными видами. Сколько стоит необычный пикник у водопада?-4

Фото: Oddity Central

Стоит такой пикник 450 долларов. Несмотря на высокую цену, услуга очень популярна. Ее успело опробовать немало людей. Однако не все были в восторге. Некоторые говорили, что все 15 минут были на грани истерики, не пили и не ели на высоте и даже боялись посмотреть по сторонам.

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В этой комнате можно услышать собственное дыхание и звук поворота головы. Люди бегут из неё в первые секунды

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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