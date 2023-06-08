Шок мамы и радость ребёнка. Врач выписал мальчику рецепт на мороженое и видеоигры

Бразильский врач недавно потерял работу из-за того, что прописал шоколадное мороженое и видеоигры девятилетнему ребенку с симптомами гриппа.
Бразильский врач недавно потерял работу из-за того, что прописал шоколадное мороженое и видеоигры девятилетнему ребенку с симптомами гриппа.
Фото: Pixabay
37-летняя мама из Сан-Паулу отвела своего сына в государственную поликлинику после того, как он почувствовал боль в горле. Женщина рассказала, что на приеме врач вел себя странно. Он даже не осмотрел больного. Вместо этого начал выписывать рецепты на антибиотик, ибупрофен, анальгетик и другие лекарства, пишет Oddity Central.
Фото: Pixabay
Затем врач спросил, любит ли мальчик мороженое. Ребенок ответил, что да. Тогда доктор уточнил, шоколадное или клубничное? Мальчик сказал шоколадное. Сначала мама не поняла, зачем медик задает такие вопросы, и только на следующий день заметила, что внизу рецепта написано про мороженое и игры.
Фото: Pixabay
Один из бразильских юристов встал на сторону медика и сказал, что некоторые доктора выписывают рецепты, которые содержат необычные вещи, чтобы наладить дружеские отношения с пациентами. Специалист вспомнил, что однажды видел рецепт, где врач написал: береги себя, ты особенный. Тем не менее разногласий вокруг этого рецепта было достаточно, чтобы врач потерял работу.
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