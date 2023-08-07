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Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома

07 августа 2023 15:52
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Блогер в социальных сетях поделился способом, как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась свежей.

Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома -1


Фото: tiktok.com/the_gooch

В ролике парень убеждает своих зрителей, что не стоит выбрасывать оставшиеся кусочки пиццы. Потому что ее можно разогреть, сделав такой же сочной, как из печи, пишет The Sun.

Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома -4


Фото: tiktok.com/the_gooch

Чтобы не быть голословным, блогер продемонстрировал лайфхак на практике. Он достал сковороду и положил кусочек остывшей пиццы. Бросил кубик льда и накрыл сковороду крышкой. Потомил пиццу под закрытой крышкой около минуты – и готово – пицца действительно выглядит, как будто из печи.

Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома -7


Фото: tiktok.com/the_gooch

Некоторые пользователи Сети уже успели убедиться в том, что совет действительно дельный. Попробовать разогреть так же, можете и вы, ведь для этого нужна только вчерашняя пицца и кусочек льда.

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