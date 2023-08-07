Как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась сочной? Лайфхак, который вы можете повторить у себя дома

Блогер в социальных сетях поделился способом, как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась свежей.
Блогер в социальных сетях поделился способом, как разогреть вчерашнюю пиццу, чтобы она осталась свежей.
Фото: tiktok.com/the_gooch
В ролике парень убеждает своих зрителей, что не стоит выбрасывать оставшиеся кусочки пиццы. Потому что ее можно разогреть, сделав такой же сочной, как из печи, пишет The Sun.
Фото: tiktok.com/the_gooch
Чтобы не быть голословным, блогер продемонстрировал лайфхак на практике. Он достал сковороду и положил кусочек остывшей пиццы. Бросил кубик льда и накрыл сковороду крышкой. Потомил пиццу под закрытой крышкой около минуты – и готово – пицца действительно выглядит, как будто из печи.
Фото: tiktok.com/the_gooch
Некоторые пользователи Сети уже успели убедиться в том, что совет действительно дельный. Попробовать разогреть так же, можете и вы, ведь для этого нужна только вчерашняя пицца и кусочек льда.
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