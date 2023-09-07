Более 260 особняков с мрамором и золотом. Посмотрите, как жутко выглядит заброшенный посёлок с дорогими виллами

В пригороде Шэньяна – промышленного города на востоке Китая – находится загадочный поселок, состоящий из более 250 особняков. Но есть один нюанс – все коттеджи заброшены.

Фото: Oddity Central

История этого поселка началась в 2010 году, когда одна китайская компания скупила гектары земли и начала возводить шикарные виллы для самых богатых людей региона. Всего успели построить 260 домов в европейском стиле, пишет Oddity Central. Мраморные полы, позолоченные люстры – и это только малая часть всей роскоши.