Более 260 особняков с мрамором и золотом. Посмотрите, как жутко выглядит заброшенный посёлок с дорогими виллами

В пригороде Шэньяна – промышленного города на востоке Китая – находится загадочный поселок, состоящий из более 250 особняков. Но есть один нюанс – все коттеджи заброшены.
В пригороде Шэньяна – промышленного города на востоке Китая – находится загадочный поселок, состоящий из более 250 особняков. Но есть один нюанс – все коттеджи заброшены.
Фото: Oddity Central
История этого поселка началась в 2010 году, когда одна китайская компания скупила гектары земли и начала возводить шикарные виллы для самых богатых людей региона. Всего успели построить 260 домов в европейском стиле, пишет Oddity Central. Мраморные полы, позолоченные люстры – и это только малая часть всей роскоши.
Фото: Oddity Central
Однако по неизвестной причине строительство остановилось в 2018-м. С тех пор это место называют городом-призраком. Поселок на самом деле кажется жутким. Сейчас в недостроенных коттеджах некоторые умудряются разводить скот. А любители необычных приключений приезжают исследовать деревню-призрак.
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