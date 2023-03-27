Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег

Любители авокадо нашли способ, как продлить его свежесть. Самое важное, что этот лайфхак не потребует особенных усилий и денег.
Любители авокадо нашли способ, как продлить его свежесть. Самое важное, что этот лайфхак не потребует особенных усилий и денег.
Фото: Pixabay
Авокадо не так давно стало популярной закуской у многих гурманов. Основным недостатком является то, что оно недолго сохраняет свою свежесть и стоит недешево. Поэтому не очень приятно обнаруживать, что в холодильнике авокадо стало слишком мягким или коричневым внутри, пишет The Mirror.
Фото: Pixabay
К счастью, любители придумали работающий способ продлить свежесть этого полезного плода. Девушка по имени Кэт шокировала пользователей социальной сети TikTok, рассказав про хитрость, которая позволяет сохранить авокадо свежим дольше обычного.
Фото: Pixabay
Блогер объяснила, что авокадо нужно положить в банку с холодной водой и хранить в холодильнике. Тогда оно будет иметь первозданный вид долго. На видео девушка достала из своего холодильника банку с водой и авокадо, сказав, что фрукт лежит там уже неделю, но он не стал мягким. Чтобы доказать эффективность лайфхака, Кэт разрезала и обнаружила, что мякоть в идеальном состоянии. Этот способ шокировал аудиторию. В комментариях люди написали, что девушка своим советом изменила им жизнь.
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