Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег

Любители авокадо нашли способ, как продлить его свежесть. Самое важное, что этот лайфхак не потребует особенных усилий и денег.

Авокадо не так давно стало популярной закуской у многих гурманов. Основным недостатком является то, что оно недолго сохраняет свою свежесть и стоит недешево. Поэтому не очень приятно обнаруживать, что в холодильнике авокадо стало слишком мягким или коричневым внутри, пишет The Mirror.

Блогер объяснила, что авокадо нужно положить в банку с холодной водой и хранить в холодильнике. Тогда оно будет иметь первозданный вид долго. На видео девушка достала из своего холодильника банку с водой и авокадо, сказав, что фрукт лежит там уже неделю, но он не стал мягким. Чтобы доказать эффективность лайфхака, Кэт разрезала и обнаружила, что мякоть в идеальном состоянии. Этот способ шокировал аудиторию. В комментариях люди написали, что девушка своим советом изменила им жизнь.

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