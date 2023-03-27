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Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег

27 марта 2023 10:22
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Любители авокадо нашли способ, как продлить его свежесть. Самое важное, что этот лайфхак не потребует особенных усилий и денег.

Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег -1

Фото: Pixabay

Авокадо не так давно стало популярной закуской у многих гурманов. Основным недостатком является то, что оно недолго сохраняет свою свежесть и стоит недешево. Поэтому не очень приятно обнаруживать, что в холодильнике авокадо стало слишком мягким или коричневым внутри, пишет The Mirror.

Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег -4

Фото: Pixabay

К счастью, любители придумали работающий способ продлить свежесть этого полезного плода. Девушка по имени Кэт шокировала пользователей социальной сети TikTok, рассказав про хитрость, которая позволяет сохранить авокадо свежим дольше обычного.

Как сделать так, чтобы авокадо хранилось долго? Лайфхак, который не потребует усилий и денег -7

Фото: Pixabay

Блогер объяснила, что авокадо нужно положить в банку с холодной водой и хранить в холодильнике. Тогда оно будет иметь первозданный вид долго. На видео девушка достала из своего холодильника банку с водой и авокадо, сказав, что фрукт лежит там уже неделю, но он не стал мягким. Чтобы доказать эффективность лайфхака, Кэт разрезала и обнаружила, что мякоть в идеальном состоянии. Этот способ шокировал аудиторию. В комментариях люди написали, что девушка своим советом изменила им жизнь.

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