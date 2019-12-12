Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы

При обычных обстоятельствах каждый родитель желает, чтобы будущее его детей было лучше, чем у их мамы и папы. И при определённом финансовом состоянии это вполне можно обеспечить. Например, можно отдать ребёнка учиться в элитную школу. Мы решили рассказать о трёх самых дорогих учебных заведениях. Кстати, все они находятся в Швейцарии. La Rosey, 120 тысяч долларов в год

Фото: instagram.com/roseycamps

Это место называют «королевской школой». Она была основана в 1880 году и до сих пор принадлежит той же династии. Сначала там обучали только мальчиков, а с 1967 года двери учебного заведения открылись для всех. Общение происходит на английском и французском языках. В La Rosey принимают детей со всего мира, но запрещено, чтобы в школе училось более 10% представителей одной национальности.

Фото: instagram.com/roseycamps

В школе есть летняя и зимняя резиденции. В тёплый сезон учащиеся сплавляются на байдарках, плавают, играют в различные спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол), занимаются скалолазанием и так далее. Зимой, соответственно, катание на лыжах, сноуборде, коньках. Охотничий зал, сауна с бассейном и бильярдная: как отдыхают в Беларуси в сельском респектабельном отеле с видом на поле

Фото: instagram.com/roseycamps

Расписание: в 7 часов – подъём, с 8:00 до 15:30 – уроки, затем свободное время, в 19:30 – ужин, после которого до 21:00 отводится время на выполнение домашних заданий.

Фото: instagram.com/roseycamps

В комнатах ученики живут по двое. В любое время дежурит врач. Полотенца и постельное бельё меняются не реже раза в неделю. На кухне студентам предлагаются блюда азиатской и французской кухни. Можно попросить индивидуальное диетическое или вегетарианское меню.

Фото: instagram.com/roseycamps

Aiglon College, 108 тысяч долларов в год

Фото: instagram.com/aiglonswitzerland

Школа была основана в 1949 году. Соотношение учеников и преподавателей 5:1. Сейчас школа рассчитана примерно на 400 детей, но среднее число учащихся 350. Как и в La Rosey, здесь ограничено число представителей одной национальности. Обучение ведётся на английском и французском языках.

Фото: instagram.com/aiglonswitzerland

Учащиеся могут заниматься альпийским гольфом, водными видами спорта, баскетболом, альпинизмом, ездить на велосипедах и так далее. Кроме того, известные музыканты, хореографы и дизайнеры приезжают в школу, чтобы проводить мастер-классы. В школе есть свой театр. Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы

Фото: instagram.com/aiglonswitzerland

Расписание: в 7:20 – завтрак, в 7:55 – медитация, с 8:20 до 15:35 – уроки, с 16:00 – спорт и другая активная деятельность, в 18:00 – ужин, с 19:00 до 21:00 – выполнение домашних заданий, затем свободное время и в 22:30 – отбой.

Фото: instagram.com/aiglonswitzerland

В школе есть девять резиденций с разной стилистикой. Четыре предназначены для девочек, пять – для мальчиков. В комнатах проживают от одного до четырёх человек. На кухне есть широкий выбор блюд, а также можно попросить индивидуальное меню.

Фото: instagram.com/aiglonswitzerland

Leysin American School, 97 тысяч долларов в год

Фото: instagram.com/leysinamericanschool

Школа была основана в 1960 году. В настоящее время вмещает 380 учеников. Обучение ведётся на английском и французском языках.

Фото: instagram.com/leysinamericanschool

На территории кампуса, помимо учебных помещений и студенческих резиденций, находятся спортивный комплекс, лаборатории, театр, студия изобразительных искусств, медицинский центр. Есть даже собственная железнодорожная станция. Учащиеся могут заниматься теннисом, гольфом, верховой ездой, плаванием, футболом, волейболом, баскетболом, ездить на велосипедах, кататься на коньках и так далее. Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери

Фото: instagram.com/leysinamericanschool

Расписание: 7:30 – подъём, завтрак, с 8:00 до 15:30 – уроки, с 16:00 до 17:30 – спорт и другая активная деятельность, с 18:30 до 19:30 – ужин, с 19:30 выполнение домашнего задание, потом до 22:30 свободное время. В 23:00 – отбой.

Фото: instagram.com/leysinamericanschool

Фото: instagram.com/leysinamericanschool