Не привлекая внимание. Молодой человек помог детям почувствовать дух Рождества

Старшеклассник помог нескольким детям почувствовать праздничное настроение приближающегося Рождества. Ребятам не хватало денег на покупку подарков, и парень добавил им из своего кармана. Как сообщает Bored Panda, о добром поступке молодого человека рассказала Эрика Миллс. Женщина работает волонтёром в одном из магазинов, который расположен в школе.

Фото: Bored Panda / Erika Mills

Эрика пояснила, что там за каждым ребёнком закреплён старшеклассник. В один из дней к столу Миллс подошли мальчик и юноша. Младшему из них не хватало денег на подарок, который ребёнок хотел, поэтому молодой человек компенсировал недостающую сумму из своего кармана. Волонтёр подумала, что это старший брат мальчика, поэтому не придала поступку молодого человека значения. Через несколько минут ситуация повторилась, только ребёнок уже был другим. Тогда Эрика спросила у парня, знает ли он этого младшеклассника. Юноша ответил, что не знает. Миллс была приятно удивлена поступком молодого человека, который незаметно помогал детям получить себе на Рождество тот подарок, который они хотели, даже если у них не хватало денег.

Фото: Bored Panda / Erika Mills