Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери

Женщина добавила, что теперь сама будет готовить дочери обеды.

«Это, вообще, что? Кейси Гованс просто пришла в ужас! Это даже не шутки, такое блюдо подают детям! Нам такого не надо! Неудивительно, что она каждый день просит деньги и идёт с приятелями в магазин», – написала британка.

Как сообщает Daily Mail, когда 38-летняя мать девочки увидела школьный обед дочери, она разозлилась и опубликовала фотографию еды на своей странице в Facebook. Женщина весьма эмоционально сказала, что подобной пищей она не стала бы кормить даже собаку.

Узнав о том, чем кормят их детей, многие родители учеников пришли в школу выяснить причины происходящего. В местном городском совете сказали, что они поговорили с поставщиками упакованной еды. Также мать Кейси подала жалобу на некачественное питание. Женщине ответили, что жалоба принята и с ней свяжутся, когда будет получен ответ.

В комментариях под гневными постами британки пользователи выразили своё согласие. Люди отметили, что такой едой нельзя кормить детей. Некоторые иронично написали, что в тюрьмах лучше кормят, чем в школе.

Компания, которая поставляет еду в школу, где учится Кейси, сообщила, что они учитывают интересы учеников. По их словам, ученики сами выбирают, что будут есть. Что касается еды, то в компании-поставщике используется свой способ приготовления, который уменьшает количество соли и жиров в еде, благодаря чему она является более здоровой.

«Если есть какие-либо проблемы с питанием, они будут тщательно изучены и решены», – заверили в компании.

Через некоторое время автор поста в Facebook рассказала, что получила около 40 сообщений и множество звонков. По её словам, она не ожидала такого отклика. Женщина поблагодарила за неравнодушие к проблеме, с которой она столкнулась.