Можно подержать на руках главный символ 2020 года. Домик Деда Мороза открылся в минском зоопарке

Валерия Борисевич, корреспондент: Новый год к нам мчится! Для тех, кто в этом году не сможет посетить Беловежскую пущу и резиденцию Деда Мороза, минский зоопарк подготовил свою альтернативу.

Шарики, гирлянды, хлопушки, мишура. В такой новогодней избушке живут звери и птицы, которых можно будет не только покормить, но и подержать на руках. Главным героем праздника станет символ 2020 года – крыс.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка: В этом домике поселятся наши животные, в том числе мой друг Веня – крыс. Я надеюсь, что ребята с ним подружатся, но и другие животные, которые порадуют наших ребят. Они смогут их погладить и пообщаться.

На открытии этого сказочного домика можно будет поучаствовать в интерактивном представлении, которое точно не оставит маленьких посетителей равнодушными. Гостей встретят настоящие Снегурочка и Дед Мороз с подарками для каждого.

Ирина Масляк, начальник просветительского отдела Минского зоопарка:

21 декабря в минском зоопарке будут проходить новогодние мероприятия, открытие домика Деда Мороза. В рамках этого мероприятия будет подведение итогов конкурса детского рисунка, а также театрализованное представление, которое будет проходить 25 декабря и 7 января. Ждем всех в гости!