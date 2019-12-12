Улучшает самооценку и делает привлекательнее. Рассказываем о пользе флирта
Флирт полезен для здоровья и помогает разрядить обстановку. У него есть и другие положительные моменты. Какие именно – читайте в нашем материале.
Улучшает настроение
Когда человек флиртует, его мозг вырабатывает эндорфины, которые уменьшают боль и делают счастливее. В случае с мужчинами даже проводился эксперимент. Если молодой человек заигрывает с девушкой или просто делает ей комплимент, у парня вырабатывается тестостерон.
Повышает самооценку
Если, конечно, на флирт человеку не отвечают грубостью. Процесс флирта позволяет получить удовольствие от общения, поскольку ненароком сказанная похвала может быть встречена улыбкой или ответным комплиментом. А если парню или девушке удаётся нормально с кем-то поговорить, то самооценка собеседников поднимается.
Освежает отношения
Спустя годы после свадьбы в отношениях между супругами пропадает искра. Но если муж и жена вновь начнут флиртовать, приглашать друг-дружку на свидание и так далее, то отношения между ними укрепятся.
Делает увереннее в глазах других
Если в компании есть десять человек, и один из них начал флиртовать с другим, кто из этих десяти покажется вам наиболее уверенным в себе? Обычно именно тот, кто начал заигрывать с другим человеком. Впрочем, когда кто-то вступает в диалог без намёка на флирт, он тоже кажется более уверенным.
Не угрожает отношениям
Если только один из партнёров не испытывает жуткой ревности. Обычно флирт довольно безобиден, а часть девушек признаётся, что если бы другие девушки не обращали внимание на их молодых людей, то парни казались бы им менее привлекательными.
Делает красивее
Когда человек заигрывает с кем-то, то зачастую оба участника кажутся друг другу более привлекательными. Поскольку в таких диалогах люди не пытаются защищаться или нападать, а скорее играют в поддавки, они чувствуют себя свободнее и раскованнее. Слыша комплименты в свой адрес, могут обрести приятный румянец.
Флиртующим тяжелее отказать
Однако это распространяется только на разовые просьбы. В фильмах крутые главные герои нередко флиртуют с кассирами, врачами и людьми, оказывающими разные услуги, чтобы добиться чего-либо. В жизни это тоже работает, но если симпатичная девушка будет регулярно просить коллегу принести ей кофе, то с высокой вероятностью это закончится конфликтом.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие ошибки совершают парни, когда пытаются познакомиться с девушками.
Проверить, допускаете ли вы те же промашки, можно здесь.