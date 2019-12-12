Улучшает самооценку и делает привлекательнее. Рассказываем о пользе флирта

Флирт полезен для здоровья и помогает разрядить обстановку. У него есть и другие положительные моменты. Какие именно – читайте в нашем материале. Улучшает настроение Когда человек флиртует, его мозг вырабатывает эндорфины, которые уменьшают боль и делают счастливее. В случае с мужчинами даже проводился эксперимент. Если молодой человек заигрывает с девушкой или просто делает ей комплимент, у парня вырабатывается тестостерон.

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Повышает самооценку Если, конечно, на флирт человеку не отвечают грубостью. Процесс флирта позволяет получить удовольствие от общения, поскольку ненароком сказанная похвала может быть встречена улыбкой или ответным комплиментом. А если парню или девушке удаётся нормально с кем-то поговорить, то самооценка собеседников поднимается. Освежает отношения Спустя годы после свадьбы в отношениях между супругами пропадает искра. Но если муж и жена вновь начнут флиртовать, приглашать друг-дружку на свидание и так далее, то отношения между ними укрепятся. Делает увереннее в глазах других Если в компании есть десять человек, и один из них начал флиртовать с другим, кто из этих десяти покажется вам наиболее уверенным в себе? Обычно именно тот, кто начал заигрывать с другим человеком. Впрочем, когда кто-то вступает в диалог без намёка на флирт, он тоже кажется более уверенным. Не угрожает отношениям Если только один из партнёров не испытывает жуткой ревности. Обычно флирт довольно безобиден, а часть девушек признаётся, что если бы другие девушки не обращали внимание на их молодых людей, то парни казались бы им менее привлекательными.

Фото: pixabay.com