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Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы

06 ноября 2019 07:45
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Валерия Борисевич, корреспондент:
Вот и наступила долгожданная пора каникул. Как определить, куда же отправить ребенка, чтобы было познавательно и полезно?

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-1

Школьники спешат навстречу осенним приключениям. А родители задаются вопросом, что важнее на каникулах: дать ребёнку отдохнуть и позволить вдоволь наиграться, либо же загрузить новой полезной информацией? Детский лагерь – идеальный компромисс. 

Марина Прохорова, психолог:
Детей нужно отправлять в детские лагеря. Это такой естественный момент социализации, ребенок таким образом учится общаться со сверстниками, учится общаться в целом с людьми.

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-4

Вселенная любого школьника – смартфон. В этом детском лагере ему нашли достойную альтернативу. После развлекательного тоннеля, игровых автоматов, гонках на автодроме и прыжков на батуте ребята точно не полезут в карман за гаджетом.

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-7

Сергей Апанович, воспитатель:
Дети регулярно посещают различные мастер-классы и проводят различные игры. У нас проходил мастер-класс на тематику «Хэллоуина». Посмотрите, какие наши дети делают интересные поделки, мы делали различные тыковки, вырезали летучих мышей, делали собственными руками паутину и ей потом украшали весь зал.

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-10

Учли интересы и детей постарше. Например, здесь для ребят ввели профориентирование. К тому же, в лагере помогут подтянуть иностранные языки, а также расскажут и покажут самое интересное из мира науки.

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-13

Александра Бондаренко, воспитатель-лингвист:
Когда мы знакомимся, мы первоначально стараемся быть для них не просто преподавателем, а еще и другом. Ребята изучают профессии, а также у нас есть экскурсии, на которые мы ездим. Например, мы были на МЧС, сегодня мы пойдем в театр, завтра мы поедем на телевидение и ребята смогут попробовать себя в разных ролях. Все хотят быть блогерами, также ребят интересует тема IT.

Наше обучение направлено на изучение языков через игровую форму. Мы стараемся ребятам давать максимально того, что может помочь им в будущем в плане говорения.

После экспресс-марафона знаний никакие экзамены не будут страшны.

Катание на автодроме и изучение английского языка: куда отправить ребёнка на осенние каникулы-16

# Дети # Хобби # Марина Прохорова # Фотофакт # Развлечения

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