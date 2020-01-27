Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо

Новости России. Девушка познакомилась со своим будущим супругом из-за опечатки. С тех пор прошло 17 лет и пара счастлива. Как сообщает 72.ru, много лет назад Ирина Тихонова была студенткой одного из российских вузов. Девушка училась на третьем курсе и планировала стать журналисткой. В то время интернет был ещё не слишком распространён, поэтому когда в университете появилась интернет-комната, студенты решили воспользоваться этим в своих целях – познакомиться через сеть с людьми из других стран. Ирина тоже зарегистрировалась на одном сайте знакомств.

Фото: instagram.com/mama.inostranka

Через несколько дней студентка приметила письмо от австралийца по имени Рикардо. Как позже пояснил 30-летний мужчина 20-летней собеседнице, он раньше на сайты знакомств не заходил, но однажды утром во время поисков в Google Рикардо допустил опечатку и увидел сайт с фотографией Ирины. После этого он решил, что не может просто закрыть сайт, не написав девушке. Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

Фото: instagram.com/mama.inostranka

Так завязалось общение. Тихонова начала тщательнее учить английский язык, чтобы лучше понимать собеседника. Через какое-то время пара встретилась. Австралиец приехал из своей страны с +35°C в Москву с -35°C, чтобы вместе с девушкой встретить Новый год. В лёгких джинсах и осеннем пальто мужчина начал замерзать, но был спасён друзьями и родственниками Ирины, которые раздобыли одежду потеплее. Встреча прошла хорошо и вскоре было решено встретиться с родственниками Рикардо.

Фото: instagram.com/mama.inostranka

Выяснилось, что мужчина – чилиец, его бабушки и дедушки жили в Чили, а вот родители решили перебраться в Австралию. Поскольку билетов на один рейс не было, Тихонова и Лилло полетели разными самолётами. Когда Ирина прибыла в Чили, выяснилось, что её чемодан потерян, а её спутник опаздывает. Пока женщина находилась в мрачном настроении, к ней подошёл мужчина и сообщил, что он – отец Рикардо. Он отвёз Ирину домой, а через сутки приехал и сам Рикардо. В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных

Фото: instagram.com/mama.inostranka

В Чили пара провела 2,5 месяца, после чего мужчина сделал Ирине предложение. Ровно через год с начала общения пара поженилась в Тюмени. Далее супруги улетели жить в Австралию, только вот девушке, сменившей фамилию на Лилло, пришлось непросто. Жили новобрачные вместе с родителями мужа, а те требовали соблюдать правила их семьи. Например, работой по дому занималась свекровь, что слегка смущало Ирину, которая ожидала, что заниматься этим придётся ей.

Фото: instagram.com/mama.inostranka

Позже произошёл неприятный инцидент – Рикардо неудачно хотел купить земельный участок в Чили, вложил все свои деньги, а продавец скрылся. Супругам пришлось жить в бедном чилийском районе, а Ирина пошла на работу и содержала не только мужа, но и его родителей. Женщине было не привыкать, поскольку она росла в небогатой семье и с детства подрабатывала. Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими

Фото: instagram.com/mama.inostranka

Через год семья вновь смогла вернуться в Австралию, однако за спиной остались долги. Вскоре Лилло получил работу с зарплатой 100 000 долларов в год. После этого карьера Рикардо пошла в гору. Накопив денег, семья перебралась в Гонконг, где и прожила около 10 лет, а осенью 2019 года переехала в Сингапур.

Фото: instagram.com/mama.inostranka