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Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер

27 января 2020 15:31
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Бывший личный тренер певицы Адель раскрыла секрет ее похудения на 45 килограммов.

Камила Гудис, которую называют «бразильской волшебницей», рассказала об изнурительном режиме Адель.

Как сообщает Daily Mail, серьезное похудение 31-летней певицы связано с суровым режимом питанием и ежедневными тренировками. Фитнес-тренер заявила, что Адель сократила суточную норму потребления калорий в 2 раза.

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -1

2016 годФото: instagram.com/adele

Камила Гудис:
Она также занимается фитнесом, но такого результата на 90% помогла добиться сиртфуд-диета. Это хорошая диета для похудения. Первая неделя самая интенсивная – можно пить лишь зеленые соки и необходимо соблюдать калории.

Фитнес-тренер познакомилась с Адель через Айду Филд, жену Робби Уильямса, и даже проводила для них совместные занятия в доме певца. Занятия состоят из набора силовых упражнений в сочетании с пилатесом.

«На первой тренировке я не узнала ее и лишь позже подумала, что эта девушка чем-то похожа на Адель».

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -4

2016 год. Фото: instagram.com/adele

Гудис утверждала, что похудеть певице помогла именно диета, так как Адель не любила заниматься. «Я уже долгое время работала с Айдой и так получилось, что они были хорошими подругами, поэтому мы начали проводить совместные занятия в доме Робби Уильямса. Я думаю, ей не очень нравилось заниматься, но она начала вести более активный образ жизни и села на диету, благодаря чему и добилась такого хорошего результата».

Певица впервые шокировала фанатов своей худобой во время рождественских праздников и во время отдыха на острове Ангилья, куда Адель отправилась вместе с Гарри Стайлсом, британским певцом и актером.

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -7

Фото: Joe Brown / Backgrid

СМИ сообщали, что именно он и подтолкнул Адель сесть на диету, ради 7-летнего сына певицы. Один из источников издания People сообщал, что у певицы начали появляться проблемы со здоровьем. Она понимала, что с этим нужно что-то делать, если она хочет быть здоровой.

«Она нацеливалась на улучшение самочувствия и училась следить за своим организмом. Похудение — это лишь приятный побочный эффект для нее».

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -10

Фото: instagram.com/adele

По словам 19-летней поклонницы Лекси Ларсон, которой посчастливилось встретиться с Адель на острове Ангилья, певица призналась, что скинула около 45 килограмм и назвала это невероятно положительным и сумасшедшим опытом.

Девушка сразу же заметила, что Адель сильно похудела, потрясающе выглядела и казалась очень счастливой. Лекси попросила сделать совместную фотографию, но звездная певица отказалась, так как в ресторане находился ее сын. Вместо этого она познакомила девушек с Гарри, с которым была возможность пообщаться о студенческой жизни и планах на будущее.

Еще в октябре Адель шутила в своем Instagram про тренировки: «Теперь вместо слёз у меня течёт пот». Именно благодаря сиртфуд-диете, занятиям пилатесом, силовым упражнениям и исключением сахара из рациона стало возможным такое разительное преображение звезды.

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -13

Фото: instagram.com/adele

Упор диеты делается на растениях, гречихе и капусте, которые не только помогают снизить аппетит, но и помогают активировать «ген стройности». Создатели диеты утверждают, что она помогает быстро избавиться от лишнего веса, получив взамен мышечную массу и укрепив иммунитет. Сиртфуд-диета состоит из двух фаз, ее полный цикл занимает около 3 недель, на протяжении которых требуется придерживаться плана приемов пищи.

Однако согласно медицинским консультативным центрам, низкокалорийная диета хоть и может спровоцировать потерю веса, но является лишь краткосрочной мерой.

Неофициальные источники утверждали, что новую жизнь Адель начала после развода с мужем в сентябре 2019 года. Пара начала встречаться в 2011 году, спустя год у них родился сын, а в брак вступила в 2016 году.

Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер -16

Фото: instagram.com/adele

За год до этого певица заявила, что стала вести здоровый образ жизни, чтобы уберечь голосовые связки. В интервью Daily Life, во время обсуждения диеты и потерянного веса Адель заявила, что «все это результат невероятно скучной диеты и регулярных занятий в тренажерном зале». Она призналась, что исключила из своего рациона кофеин, все острое, кислое, а также отказалась от алкоголя и курения, но полюбила делать смузи.

«В этом нет ничего особенного, но никто не заботится о своих голосовых связках, пока с ними что-то не случится», – сказала Адель, ссылаясь на свою травму в 2011 году, когда у нее произошло кровотечение в голосовые связки.

«Я живу в постоянном страхе лишиться голоса», – признавалась певица.

Адель:
Меня постоянно спрашивают про фигуру, вес, моду, размеры и все в таком духе. Я это понимаю, хоть меня это и раздражает немного. Мужчин ведь не спрашивают об этом так часто. Но больше всего людей интересовало, как вообще такая полная женщина могла стать настолько успешной и знаменитой, по крайней мере такое у меня возникало ощущение. Я делаю музыку не для глаз, а для ушей — это нельзя рассмотреть, лишь услышать. Остальное мне безразлично. Какая разница как я выгляжу?  

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# Звезды # калейдоскоп # Адель # Фотофакт

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