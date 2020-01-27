Певица Адель похудела на 45 кг. Секрет кардинального преображения раскрыла её тренер
Бывший личный тренер певицы Адель раскрыла секрет ее похудения на 45 килограммов.
Камила Гудис, которую называют «бразильской волшебницей», рассказала об изнурительном режиме Адель.
Как сообщает Daily Mail, серьезное похудение 31-летней певицы связано с суровым режимом питанием и ежедневными тренировками. Фитнес-тренер заявила, что Адель сократила суточную норму потребления калорий в 2 раза.
2016 год. Фото: instagram.com/adele
Камила Гудис:
Она также занимается фитнесом, но такого результата на 90% помогла добиться сиртфуд-диета. Это хорошая диета для похудения. Первая неделя самая интенсивная – можно пить лишь зеленые соки и необходимо соблюдать калории.
Фитнес-тренер познакомилась с Адель через Айду Филд, жену Робби Уильямса, и даже проводила для них совместные занятия в доме певца. Занятия состоят из набора силовых упражнений в сочетании с пилатесом.
«На первой тренировке я не узнала ее и лишь позже подумала, что эта девушка чем-то похожа на Адель».
2016 год. Фото: instagram.com/adele
Гудис утверждала, что похудеть певице помогла именно диета, так как Адель не любила заниматься. «Я уже долгое время работала с Айдой и так получилось, что они были хорошими подругами, поэтому мы начали проводить совместные занятия в доме Робби Уильямса. Я думаю, ей не очень нравилось заниматься, но она начала вести более активный образ жизни и села на диету, благодаря чему и добилась такого хорошего результата».
Певица впервые шокировала фанатов своей худобой во время рождественских праздников и во время отдыха на острове Ангилья, куда Адель отправилась вместе с Гарри Стайлсом, британским певцом и актером.
Фото: Joe Brown / Backgrid
СМИ сообщали, что именно он и подтолкнул Адель сесть на диету, ради 7-летнего сына певицы. Один из источников издания People сообщал, что у певицы начали появляться проблемы со здоровьем. Она понимала, что с этим нужно что-то делать, если она хочет быть здоровой.
«Она нацеливалась на улучшение самочувствия и училась следить за своим организмом. Похудение — это лишь приятный побочный эффект для нее».
Фото: instagram.com/adele
По словам 19-летней поклонницы Лекси Ларсон, которой посчастливилось встретиться с Адель на острове Ангилья, певица призналась, что скинула около 45 килограмм и назвала это невероятно положительным и сумасшедшим опытом.
Девушка сразу же заметила, что Адель сильно похудела, потрясающе выглядела и казалась очень счастливой. Лекси попросила сделать совместную фотографию, но звездная певица отказалась, так как в ресторане находился ее сын. Вместо этого она познакомила девушек с Гарри, с которым была возможность пообщаться о студенческой жизни и планах на будущее.
Еще в октябре Адель шутила в своем Instagram про тренировки: «Теперь вместо слёз у меня течёт пот». Именно благодаря сиртфуд-диете, занятиям пилатесом, силовым упражнениям и исключением сахара из рациона стало возможным такое разительное преображение звезды.
Фото: instagram.com/adele
Упор диеты делается на растениях, гречихе и капусте, которые не только помогают снизить аппетит, но и помогают активировать «ген стройности». Создатели диеты утверждают, что она помогает быстро избавиться от лишнего веса, получив взамен мышечную массу и укрепив иммунитет. Сиртфуд-диета состоит из двух фаз, ее полный цикл занимает около 3 недель, на протяжении которых требуется придерживаться плана приемов пищи.
Однако согласно медицинским консультативным центрам, низкокалорийная диета хоть и может спровоцировать потерю веса, но является лишь краткосрочной мерой.
Неофициальные источники утверждали, что новую жизнь Адель начала после развода с мужем в сентябре 2019 года. Пара начала встречаться в 2011 году, спустя год у них родился сын, а в брак вступила в 2016 году.
Фото: instagram.com/adele
За год до этого певица заявила, что стала вести здоровый образ жизни, чтобы уберечь голосовые связки. В интервью Daily Life, во время обсуждения диеты и потерянного веса Адель заявила, что «все это результат невероятно скучной диеты и регулярных занятий в тренажерном зале». Она призналась, что исключила из своего рациона кофеин, все острое, кислое, а также отказалась от алкоголя и курения, но полюбила делать смузи.
«В этом нет ничего особенного, но никто не заботится о своих голосовых связках, пока с ними что-то не случится», – сказала Адель, ссылаясь на свою травму в 2011 году, когда у нее произошло кровотечение в голосовые связки.
«Я живу в постоянном страхе лишиться голоса», – признавалась певица.
Адель:
Меня постоянно спрашивают про фигуру, вес, моду, размеры и все в таком духе. Я это понимаю, хоть меня это и раздражает немного. Мужчин ведь не спрашивают об этом так часто. Но больше всего людей интересовало, как вообще такая полная женщина могла стать настолько успешной и знаменитой, по крайней мере такое у меня возникало ощущение. Я делаю музыку не для глаз, а для ушей — это нельзя рассмотреть, лишь услышать. Остальное мне безразлично. Какая разница как я выгляжу?
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