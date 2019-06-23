Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

Новости Беларуси. В своё время помехой внешняя непохожесть не стала для этой семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В своё время помехой внешняя непохожесть не стала для этой семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Светлана Лашук:
Решили со старшей дочкой в первый раз поехать в Египет отдохнуть. Ей захотелось заплести африканские косички.
С тех самых африканских косичек как раз всё и началось. Около 10 лет назад. Мастером оказался будущий муж Светланы. С тех пор только вместе. В своё время пережили переезд из Хургады в Минск, теперь растят любимых детей – Лизу, Камилу и младшего Даниила, ну и вот-вот откроют собственный салон.
Рассказывают: «белорусское» и «египетское» в семейной жизни удалось сбалансировать. Хоть было и непросто – разница культур, религий, да и просто вкусовых предпочтений давала о себе знать.
Светлана Лашук:
Я ещё когда жила в Египте, нашу культуру вносила, наши блюда. Поначалу мужу это не нравилось.
Саид Хасан:
Когда я приехал первый раз, была зима. Это было вообще... Было постоянно холодно, на улицу редко ходили.
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