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Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

23 июня 2019 18:13
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Новости Беларуси. В своё время помехой внешняя непохожесть не стала для этой семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина-1

Светлана Лашук:
Решили со старшей дочкой в первый раз поехать в Египет отдохнуть. Ей захотелось заплести африканские косички.

С тех самых африканских косичек как раз всё и началось. Около 10 лет назад. Мастером оказался будущий муж Светланы. С тех пор только вместе. В своё время пережили переезд из Хургады в Минск, теперь растят любимых детей – Лизу, Камилу и младшего Даниила, ну и вот-вот откроют собственный салон.

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина-4

Рассказывают: «белорусское» и «египетское» в семейной жизни удалось сбалансировать. Хоть было и непросто – разница культур, религий, да и просто вкусовых предпочтений давала о себе знать.

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина-7

Светлана Лашук:
Я ещё когда жила в Египте, нашу культуру вносила, наши блюда. Поначалу мужу это не нравилось.

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина-10

Саид Хасан:
Когда я приехал первый раз, была зима. Это было вообще... Было постоянно холодно, на улицу редко ходили.

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# Брак и семья # общество # Светлана Лашук # Саид Хасан # Фотофакт

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