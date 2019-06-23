Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

Новости Беларуси. В своё время помехой внешняя непохожесть не стала для этой семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Лашук:

Решили со старшей дочкой в первый раз поехать в Египет отдохнуть. Ей захотелось заплести африканские косички.

С тех самых африканских косичек как раз всё и началось. Около 10 лет назад. Мастером оказался будущий муж Светланы. С тех пор только вместе. В своё время пережили переезд из Хургады в Минск, теперь растят любимых детей – Лизу, Камилу и младшего Даниила, ну и вот-вот откроют собственный салон.