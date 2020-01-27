Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств
Как часто человечество пользуется скотчем? Ежедневно с самого момента его изобретения. Клейкая лента стала незаменимым помощником как в простейших бытовых задачах, так и в решении сложных проблем.
Мы собрали несколько примеров того, какие, казалось бы, непосильные ноши берёт на себя это изобретение. И, да, если проблему нельзя решить скотчем, значит просто недостаточно скотча.
Фото: twitter.com/iamYerlan
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Фото: instagram.com/e_en0t_t
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