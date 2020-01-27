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Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств

27 января 2020 14:50
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Как часто человечество пользуется скотчем? Ежедневно с самого момента его изобретения. Клейкая лента стала незаменимым помощником как в простейших бытовых задачах, так и в решении сложных проблем. 

Мы собрали несколько примеров того, какие, казалось бы, непосильные ноши берёт на себя это изобретение. И, да, если проблему нельзя решить скотчем, значит просто недостаточно скотча. 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -1

Фото: twitter.com/iamYerlan 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -3

Фото: twitter.com/MunaevvaYu 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -5

Фото: twitter.com/relaxtwitt 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -7

Фото: twitter.com/Peredorosl 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -9

Фото: twitter.com/Mashushas 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -11

Фото: reddit.com/user/schemaddit 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -13

Фото: instagram.com/gera_unsterblich 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -15

Фото: instagram.com/eto_paznost 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -17

Фото: instagram.com/e_en0t_t 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -19

Фото: instagram.com/hoffmannserg 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -21

Фото: twitter.com/Makakarich 

Любую проблему можно решить скотчем. 12 доказательств -23

Фото: twitter.com/galamm11 

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