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На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты

27 января 2020 16:05
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Обустройство своего дома – очень важное дело. Человек проводит много времени в жилище, поэтому оно должно приносить удовольствие. Это место должно быть окопом, крепостью и обителью наслаждений. 

В зависимости от человека квартиры и дома принимают совершенно разный вид. У семейных людей жилище проектируется так, чтобы всем хватило пространства, а риски получения травм детьми были сведены к минимуму. 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств 

У увлечённых спортом людей дом напоминает магазин экипировки: велосипеды, сноуборды, палатки и походные рюкзаки, одежда для пустыни, одежда для полярного климата. А комнаты геймеров – произведения искусства, созданные из фигурок, подсветки, приставок и компьютеров. 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -1

Фото: reddit.com/user/ArcAngel071 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -3

Фото: reddit.com/user/shucioh 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -5

Фото: reddit.com/user/Talonhawk74 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -7

Фото: reddit.com/user/Decinoge 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -9

Фото: reddit.com/user/MozPosts/ 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -11

Фото: reddit.com/user/shortybobert 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -13

Фото: reddit.com/user/mooneriia 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -15

Фото: reddit.com/user/PortwellWade 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -17

Фото: reddit.com/user/mlacoste09 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -19

Фото: reddit.com/user/prologpro 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -21

Фото: reddit.com/user/Free_Dome_Lover 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -23

Фото: reddit.com/user/Beers_and_Cheers_ 

На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты -25

Фото: reddit.com/user/Halltron 

Ранее мы показывали комнаты, в которых живут свободные парни.

Вещей там невероятно мало – здесь подробнее

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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