На любой вкус. Геймеры показали, как выглядят их игровые комнаты

Обустройство своего дома – очень важное дело. Человек проводит много времени в жилище, поэтому оно должно приносить удовольствие. Это место должно быть окопом, крепостью и обителью наслаждений.

В зависимости от человека квартиры и дома принимают совершенно разный вид. У семейных людей жилище проектируется так, чтобы всем хватило пространства, а риски получения травм детьми были сведены к минимуму.

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств

У увлечённых спортом людей дом напоминает магазин экипировки: велосипеды, сноуборды, палатки и походные рюкзаки, одежда для пустыни, одежда для полярного климата. А комнаты геймеров – произведения искусства, созданные из фигурок, подсветки, приставок и компьютеров.