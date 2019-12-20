В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных

Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них лучший или худший в мире партнёр.

«Уровень мелочности 100 000… Мой муж обиделся этим утром, поэтому заправил только свою половину кровати»,