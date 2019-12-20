В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них лучший или худший в мире партнёр.
«Уровень мелочности 100 000… Мой муж обиделся этим утром, поэтому заправил только свою половину кровати»,
Фото: reddit.com/user/bearfoxmousemushroom
«Моя девушка говорит, что у меня слишком много видеоигр. Я отправил ей это»,
Фото: reddit.com/user/xl3rockhaus
«Муж сказал, что собирается сделать каркас кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса... Но это было для кошки»,
Фото: reddit.com/user/julcarls
«Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы отвезти нашего сына к няне. Я отправил ей это фото, когда она спросила, как я собираюсь везти ребёнка. Затем я выключил телефон на 4 часа»,
Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты
Фото: reddit.com/user/Big-D_OdoubleG
«Как я делаю вегетарианскую пиццу для своей девушки»,
Фото: reddit.com/user/FastEd66
«Моя жена доверила мне купить занавеску»,
Фото: reddit.com/user/btoxic
«У моего жениха не было кольца, когда он делал мне предложение, поэтому пришлось импровизировать»,
Фото: reddit.com/user/CarFullOfRadios
«Мы с моей девушкой сегодня сделали несколько фотографий. Она не очень обрадовалась, когда я загрузил это»,
Фото: reddit.com/user/sealcouch
«Моя жена ненавидит эту мою фотографию, поэтому на День святого Валентина я подарил ей это одеяло»,
Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики
Фото: reddit.com/user/mrbean27
«Моя девушка прислала мне фото своего нового пирсинга. Я отправил ей это»,
Фото: reddit.com/user/Blastafart
«У моих кота и молодого человека какая-то особенная связь… Я чувствую себя третьей лишней»,
Фото: reddit.com/user/Arsenicyellow
Недавно мы рассказывали об ещё одном проявлении любви и заботы супруга.
Мужчина украсил дом к Рождеству, но жена пригрозила разводом (подробнее здесь).