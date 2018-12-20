Встреча Константина Хабенского и Папы Римского прошла в Ватикане

Новости России. Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

По информации РИА Новости, Папа Римский отметил важность и актуальность темы, которая была поднята в фильме «Собибор», режиссером которой стал Хабенский. Кроме того Его Святейшество отметил, что особенно важно то, что режиссер поднял такие важные вопросы в своем дебютном фильме.

Константин Хабенский подарил Папе Римскому диск с фильмом.

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Сюжет картины «Собибор» основан на успешном восстании в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны. Фильм основан на реальных событиях.