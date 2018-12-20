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Встреча Константина Хабенского и Папы Римского прошла в Ватикане

20 декабря 2018 09:03
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Новости России. Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

По информации РИА Новости, Папа Римский отметил важность и актуальность темы, которая была поднята в фильме «Собибор», режиссером которой стал Хабенский. Кроме того Его Святейшество отметил, что особенно важно то, что режиссер поднял такие важные вопросы в своем дебютном фильме.

Константин Хабенский подарил Папе Римскому диск с фильмом.

Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь (читать далее).

Сюжет картины «Собибор» основан на успешном восстании в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны. Фильм основан на реальных событиях.

Встреча Константина Хабенского и Папы Римского прошла в Ватикане-1

Кадр из фильма «Собибор». Фото: Lukas Salna

«Собибор» был выдвинут на «Оскар», но в шорт-лист работа не попала.

Константин Хабенский – самый популярный российский актер XXI века 

# Кино # калейдоскоп # Константин Хабенский # Фотофакт

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