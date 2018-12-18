«Хрусталь» Дарьи Жук не попал в шорт-лист премии «Оскар»

В шорт-лист категории вошли фильмы «Рома» (Мексика), «Айка» (Казахстан), «Холодная война» (Польша), «Виновный» (Дания), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум» (Ливан), «Пылающий» (Южная Корея), «Работа без авторства» (Германия).

Эта информация была опубликована на сайте премии. Список претендентов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» состоит из девяти картин.

Новости Беларуси. Фильм «Хрусталь» не вошел в шорт-лист «Оскара».

В лонг-лист «Оскара» входили более 80 фильмов, среди которых был и «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Фильм «Собибор» режиссера Константина Хабенского также не вошел в шорт-лист престижной премии.

«Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви»: режиссер белорусского фильма «Хрусталь»

Объявление номинантов на «Оскар» состоится 22 января, а сама торжественная церемония пройдет 24 февраля.