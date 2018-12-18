«Хрусталь» Дарьи Жук не попал в шорт-лист премии «Оскар»

Новости Беларуси. Фильм «Хрусталь» не вошел в шорт-лист «Оскара».
Эта информация была опубликована на сайте премии. Список претендентов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» состоит из девяти картин.
В шорт-лист категории вошли фильмы «Рома» (Мексика), «Айка» (Казахстан), «Холодная война» (Польша), «Виновный» (Дания), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум» (Ливан), «Пылающий» (Южная Корея), «Работа без авторства» (Германия).
В лонг-лист «Оскара» входили более 80 фильмов, среди которых был и «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук. Фильм «Собибор» режиссера Константина Хабенского также не вошел в шорт-лист престижной премии.
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Объявление номинантов на «Оскар» состоится 22 января, а сама торжественная церемония пройдет 24 февраля.
Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч зрителей (читать далее).