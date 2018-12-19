Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока ещё вопрос не решён до конца, но видно, что хотел бы очень приехать»

Новости Беларуси. Уже 25 декабря христиане, которые следуют григорианскому календарю, встретят Рождество. Во всем мире этот праздник отметят более миллиарда католиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для верующих это начало отсчета земной жизни Бога, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество. Это день надежды и символ избавления от грехов. Сегодня у нас в гостях глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. «Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника» Сергей Прохоров, СТВ:

Уже совсем скоро католики со всего мира будут праздновать Рождество. С каким настроением вы готовитесь встретить этот светлый праздник?

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:

Мы завершаем период подготовки, Адвент. Он прошел, как мне кажется, в церковном духе, в духе обращения человека. Потому что самое главное – это подготовка души человека. Понятно, важны подарки, важна программа, куда пойдем в гости, кого к себе пригласим, может, куда-то поедем и тому подобное. Но самое главное – это духовная подготовка человека, и мы старались организовать во всей епархии и во всей Беларуси в каждом приходе духовные упражнения, таинство покаяния, специальные богослужения. Адвент – это время ожидания, но радостного ожидания. Радостного ожидания празднования торжества Рождества Христова. Сергей Прохоров:

Вы упомянули подарки к Рождеству. Многие магазины устраивают распродажи и акции, подталкивая людей покупать еще больше. Мне кажется, что таким образом Рождество превращается в некий маркетинговый ход. Вот и Папа Римский по-моему сегодня заявил, что не нужно превращать этот праздник в некое фешенебельное событие. Как вы к этому относитесь? Тадеуш Кондрусевич:

Вы совершенно правильно заметили. Все больше и больше подготовка к празднику и сам праздник становятся каким-то таким меркантильным событием. Уже задолго до Адвента, до времени подготовки, в магазинах идет рождественская распродажа.

Я недавно за границей был, и на одном храме прочитал очень хорошие слова, мне очень понравились: «Уже супермаркеты подготовились к Рождеству, а ты, человек, подготовился или нет?» Нужны подарки, нужно это все, но чтобы это не затмило самой сути этого праздника. Это очень и очень важно, и на это мы тоже старались обращать внимание. Тадеуш Кондрусевич о визите Папы Римского в Беларусь: «Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать» Сергей Прохоров:

В прессе достаточно часто поднимается вопрос визита Папы Римского в нашу страну. Вы в октябре были в Ватикане, общались с понтификом. Скажите, что он говорит по этому поводу? Как он относится к визиту в нашу страну, планирует ли на самом деле? Тадеуш Кондрусевич:

В этом году мне много раз довелось встречаться с Папой. Весь октябрь провел в Риме, потому что было очередное заседание Синода епископов. И так получилось, что меня поселили в тот же дом, где живет Папа, поэтому мы встречались даже во время обеда, во время ужина. Он очень простой. Приходит, говорит: «Ну, какие тут фрукты есть, возьму вот это, возьму вот это». Приходилось даже идти вместе – он пешком всегда идет из дома святой Марфы в зал Синода.

Несколько раз приходилось идти, и мы затрагивали этот вопрос. Он даже сказал: «Меня Президент приглашал». Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что хотел бы очень приехать. Сергей Прохоров:

Но пока какая-то конкретная работа по подготовке этого визита не ведется? Тадеуш Кондрусевич:

Знаете, может быть там, где-то в каких-то высших эшелонах власти, я думаю, что об этом думают. «Семья находится в кризисе» Сергей Прохоров:

Институт семьи и традиционных ценностей в современное время все чаще подвергается нападкам и ставится под сомнение. Скажите, как противостоять таким негативным тенденциям и что в этом плане может сделать церковь?