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Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?

04 апреля 2024 10:04
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Доктор предупредил, что есть продукты, которые мешают снижению веса.

Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?-1


Фото: Рixabay

На завтрак следует оказаться от сахара. Сладкие каши, выпечку и другие сладости нужно исключить, чтобы эффективно худеть. Такие продукты вскоре после употребления вызывают голод, сообщает The Mirror.

Специалист также советует не есть сладости, если хотите вести здоровый образ жизни. Также следует избегать и крахмалистых углеводов. К ним относятся хлеб, макароны, картофель и белый рис. Вместо этого лучше добавить в рацион булгур, цельнозерновую рожь, ячмень, дикий рис и гречку.

К слову, если вы придерживаетесь правильного питания или хотите похудеть, доктор рекомендует следовать правилу 50:50 употреблять не более 50 граммов углеводов и не более 50 граммов белка в день.

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# Еда # калейдоскоп

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