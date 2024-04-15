Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде

Некоторые сырые овощи полезны больше, чем приготовленные. Они сохраняют естественные ферменты, питательные вещества, витамины, минералы и антиоксиданты, которые могут быть нарушены при нагревании. Вот пять овощей, которые рекомендуется есть только в свежем виде.

Первый в списке – перец. В нем содержится больше витамина С именно в сыром виде. Поэтому перец лучше есть в салатах, бутербродах или отдельно, пишет The Mirror. Брокколи также известен высокой концентрацией витамина С и клетчатки, причем концентрация обоих веществ намного выше именно в свежем виде. Специалисты рекомендуют есть брокколи с вкусным соусом, чтобы подчеркнуть вкус овоща.

В чесноке есть соединение под названием аллицин, которое укрепляет иммунитет. Термическая обработка уменьшает количество этого соединения в чесноке, поэтому есть его нужно сырым. Если вас смущает запах, натрите его в салат или другое блюдо.

Сырой лук богат высокими соединениями серы, которые могут снизить уровень вредного холестерина и сахара в крови. Добавляйте измельченный лук в авокадо, салаты и бутерброды.

Батат в отличие от обычного картофеля можно есть сырым. Он богат витамином А, С, клетчаткой и калием. Можно натирать сладкий картофель и добавлять его в любой салат.

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