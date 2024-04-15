Врач назвала полезные бутерброды на завтрак

Извечный спор, что нужно есть на завтрак, кажется, решен. Врач назвала четыре самых полезных бутерброда для утреннего приема пищи или перекуса.

Для приготовления сэндвичей врач-терапевт и гастроэнтеролог Дарья Утюмова советует использовать слабосоленую рыбу или отварное мясо птицы и цельнозерновой хлеб, пишет «Российская газета». К мясу она советует добавлять вареное яйцо, творожный сыр, помидор, огурец, перец, авокадо, грибы и зелень.

Один из бутербродов может выглядеть так: тост из цельнозернового хлеба, творожный сыр, индейка, шпинат, листья салата, помидор. Калорийность такого бутерброда невысокая – около 220-240 ккал. Чтобы плотно позавтракать, достаточно съесть два таких бутерброда.

Второй бутерброд может состоять из хлеба, листьев салата, авокадо, куриного яйца. Третий из хлеба, творожного сыра, листьев салата, малосольной рыбы, огурца и помидора. Четвертый из цельнозернового хлеба, творожного сыра, грибов, зелени, помидора, болгарского перца, листьев салата.

Особое внимание специалист просит уделять хлебу. Лучше выбирать варианты из цельнозерновой муки грубого помола: ржаной, овсяной, ячменной, кукурузной, пшеничной, гречневой, полбяной.

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