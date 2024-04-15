Прямой эфир

Врач назвала полезные бутерброды на завтрак

15 апреля 2024 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Извечный спор, что нужно есть на завтрак, кажется, решен. Врач назвала четыре самых полезных бутерброда для утреннего приема пищи или перекуса.

Врач назвала полезные бутерброды на завтрак-1


Фото: Рixabay

Для приготовления сэндвичей врач-терапевт и гастроэнтеролог Дарья Утюмова советует использовать слабосоленую рыбу или отварное мясо птицы и цельнозерновой хлеб, пишет «Российская газета». К мясу она советует добавлять вареное яйцо, творожный сыр, помидор, огурец, перец, авокадо, грибы и зелень.

Один из бутербродов может выглядеть так: тост из цельнозернового хлеба, творожный сыр, индейка, шпинат, листья салата, помидор. Калорийность такого бутерброда невысокая – около 220-240 ккал. Чтобы плотно позавтракать, достаточно съесть два таких бутерброда.

Второй бутерброд может состоять из хлеба, листьев салата, авокадо, куриного яйца. Третий из хлеба, творожного сыра, листьев салата, малосольной рыбы, огурца и помидора. Четвертый из цельнозернового хлеба, творожного сыра, грибов, зелени, помидора, болгарского перца, листьев салата.

Особое внимание специалист просит уделять хлебу. Лучше выбирать варианты из цельнозерновой муки грубого помола: ржаной, овсяной, ячменной, кукурузной, пшеничной, гречневой, полбяной.

Читайте также:

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии

Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?

Шоколад может помочь похудеть, но есть одно условие

# Еда # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде
15 апреля 2024 09:02

Пять овощей, которые больше полезны в сыром виде

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии
12 апреля 2024 11:25

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке
12 апреля 2024 08:48

Женщина оставила внушительное наследство не родственникам, а своей сиделке

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт
11 апреля 2024 11:11

Сколько можно безопасно пользоваться тушью для ресниц – рассказывает эксперт

Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту
11 апреля 2024 10:55

Самолёт пришлось развернуть из-за потопа на борту

Простой способ сохранить яблоки свежими и хрустящими надолго
11 апреля 2024 08:18

Простой способ сохранить яблоки свежими и хрустящими надолго

Шоколад может помочь похудеть, но есть одно условие
08 апреля 2024 08:09

Шоколад может помочь похудеть, но есть одно условие

Заключённые через суд требуют посмотреть на солнечное затмение
08 апреля 2024 08:07

Заключённые через суд требуют посмотреть на солнечное затмение

Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?
04 апреля 2024 10:04

Эти продукты мешают похудеть – от чего стоит отказаться, чтобы вес уходил быстрее?

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий
04 апреля 2024 09:43

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство
04 апреля 2024 08:15

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке
27 марта 2024 10:42

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке