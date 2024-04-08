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Шоколад может помочь похудеть, но есть одно условие

08 апреля 2024 08:09
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По мнению ученых, вещество под названием теобромин, которое содержится в какао-бобах, молоке и темном шоколаде, может принести пользу для здоровья человека.

Шоколад может помочь похудеть, но есть одно условие -1


Фото: Рixabay

Теобромин способствует расщеплению жира и помогает в лечении или предотвращении инсульта, депрессии и таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Однако рекомендуется употреблять не более 20 граммов шоколада в день, пишет The Mirror. Это поможет улучшить настроение и работу мозга, а также защитить его от снижения когнитивных функций.

Более того, в одном из исследований доказано, что съеденные 20 граммов шоколада оказывают положительное влияние на массу тела, но надеется на значительное похудение, конечно, не стоит.

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# Еда # калейдоскоп

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