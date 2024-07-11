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Врач опровергла миф о том, что нужно выпивать два литра воды в день

11 июля 2024 10:49
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Диетолог опровергла информацию, что человеку нужно употреблять два литра воды в сутки. На самом деле существует множество формул для расчета норм потребления жидкости.

Врач опровергла миф о том, что нужно выпивать два литра воды в день-1


Фото: Pixabay

Врач считает, что количество воды зависит от индивидуальных факторов: возраст, рост, вес, физическая активность, климат. Современные исследования утверждают, что выпитой во время жажды воды вполне хватает для поддержания водно-электролитного баланса, а рассчитывать необходимое количество жидкости нужно в случае наличия хронических заболеваний или притупления чувства жажды, пишет monavista.ru.

Жидкость содержится в напитках, супах, а также в овощах и фруктах. Однако лучше всего пить воду, поскольку она не имеет калорий и не оказывает влияния на желудок, чего не скажешь о морсах, соках и смузи.

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# Здоровье # калейдоскоп

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