Прямой эфир

Диетолог: в жару лучше пить воду или травяной чай

08 июля 2024 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Врач-диетолог Виктория Безнебеева посоветовала в жаркую погоду не употреблять газировки и молочные коктейли.

Диетолог: в жару лучше пить воду или травяной чай-1


Фото: Pixabay

Холодный кофе также не лучший вариант для жары, он обладает мочегонным эффектом и быстро выводит полезные вещества и жидкости из организма. Лучшим напитком будет вода, компот с низким содержанием сахара и чай на основе трав, пишет osnmedia.ru.

В жару рекомендуется пить много жидкости, однако ее количество нужно увеличивать постепенно.

Читайте также:

Эксперты назвали список продуктов, которые не рекомендуется употреблять в жару

Названы самые полезные продукты – в рейтинге в основном овощи

Названы пять бодрящих напитков, которые могут заменить кофе

# Здоровье # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Названы самые полезные продукты – в рейтинге в основном овощи
08 июля 2024 09:45

Названы самые полезные продукты – в рейтинге в основном овощи

Стала известна сумма гонорара певица Анны Аsti за корпоратив
04 июля 2024 11:01

Стала известна сумма гонорара певица Анны Аsti за корпоратив

Учёные: активные игры отвлекают кошек от желания точить когти о мебель
04 июля 2024 10:50

Учёные: активные игры отвлекают кошек от желания точить когти о мебель