Диетолог: в жару лучше пить воду или травяной чай

Врач-диетолог Виктория Безнебеева посоветовала в жаркую погоду не употреблять газировки и молочные коктейли.

Холодный кофе также не лучший вариант для жары, он обладает мочегонным эффектом и быстро выводит полезные вещества и жидкости из организма. Лучшим напитком будет вода, компот с низким содержанием сахара и чай на основе трав, пишет osnmedia.ru.

В жару рекомендуется пить много жидкости, однако ее количество нужно увеличивать постепенно.

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