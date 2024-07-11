Шеф-повар рассказал, как приготовить сочный шашлык

Шеф повар Даниил Гладских рассказал, что многие готовят шашлык неправильно и раскрыл секрет вкусного мяса на огне.
Шеф повар Даниил Гладских рассказал, что многие готовят шашлык неправильно и раскрыл секрет вкусного мяса на огне.
Фото: Pixabay
Первое правило удачного шашлыка – не размораживать мясо или рыбу в воде, так как продукты теряют сок. Размораживать мясо нужно в закрытой емкости при температуре два-четыре градуса, пишет Lenta.ru. А чтобы минимизировать образование канцерогенов от дыма и копчения, поверхность рыбы или мяса нужно осушить. Класть шашлык на гриль нужно так, чтобы сок не капал на огонь.
Маринад тоже можно сделать максимально полезным. Маринуйте мясо в вине, соке, меду, свежих травах или специях. В них присутствуют антиоксиданты, тормозящие окисление жиров. При неправильной термической обработке рыбы она теряет свои омега-3 жирные кислоты, а перегрев масла приводит к окислению продукта. Поэтому рыбу стоит готовить на пару или на углях без масла.
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