Шеф-повар рассказал, как приготовить сочный шашлык

Первое правило удачного шашлыка – не размораживать мясо или рыбу в воде, так как продукты теряют сок. Размораживать мясо нужно в закрытой емкости при температуре два-четыре градуса, пишет Lenta.ru. А чтобы минимизировать образование канцерогенов от дыма и копчения, поверхность рыбы или мяса нужно осушить. Класть шашлык на гриль нужно так, чтобы сок не капал на огонь.

Маринад тоже можно сделать максимально полезным. Маринуйте мясо в вине, соке, меду, свежих травах или специях. В них присутствуют антиоксиданты, тормозящие окисление жиров. При неправильной термической обработке рыбы она теряет свои омега-3 жирные кислоты, а перегрев масла приводит к окислению продукта. Поэтому рыбу стоит готовить на пару или на углях без масла.

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