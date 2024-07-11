Тревел-эксперт рассказала, когда покупать билеты на самолёт, чтобы сэкономить

Сезонность – главный фактор, который влияет на их цену. Летом билеты в южные регионы дороже. Рейсы в праздничные даты и выходные также дороже, пишет Газета.ru. Нет четкой зависимости цены от конкретного дня недели и времени, но скорее всего вылеты с понедельника по четверг билеты будут стоить меньше.

Можно существенно сэкономить, купив билет заранее или перед самым вылетом. Второй вариант, скорее, редкость, и рассчитывать на него не стоит. Иногда цена ближе к вылету может и расти. На стоимость также влияет курс валют и топливный сбор, который увеличивается при росте цен на керосин.

Заграничные билеты дешевле всего во вторник или среду. Это объясняется тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании. Ночью билеты также могут быть дешевле, так как все поисковые системы отслеживают интерес пользователей. В моменты повышенного спроса система может выдавать цену выше. Ночью пользователи реже покупают билеты, однако это не прямая закономерность.

Стоимость билетов на самолеты зависит от множества факторов и ее сложно предугадать. Поэтому если видите хорошую цену, то смысла ждать, что она упадет еще, нет. Подписки на рассылки о распродажах авиакомпаний также могут помочь сэкономить.

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