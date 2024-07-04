Как приучить себя пить больше воды – врач делится лайфхаком

Одно из главных правил здорового образа жизни – получать достаточное количество воды. Не каждый может заставить себя выпивать полтора-два литра в день. Как пить воду, чтобы не было отеков – рассказывает врач-диетолог Татьяна Залетова.

Многие не пьют воду, потому что не чувствуют жажду. По словам врача, это объясняется тем, что организм приспосабливается к существующим условиям. Получается так: если человек не привык регулярно пить воду, то в организме не возникает чувства жажды, пишет rg.ru. Иногда вместо жажды включается чувство голода, а когда человек ест, организм извлекает воду из пищи.

Тело не умеет различать чувство жажды и голода. Иногда человеку нужно просто попить, а он начинает есть. Поэтому если хотите что-то съесть, попробуйте сначала выпить воды – иногда это помогает.

Приучать себя пить воду нужно постепенно – добавляйте в свой питьевой рацион всего один стакан воды в неделю. К большому потреблению воды должна привыкнуть выделительная система, чтобы не было отеков и постоянных позывов в туалет. Если отеки все равно появляются, нужно проверить почки, сердце, вены и лимфатическую систему.

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