Эндокринолог: на диете не стоит отказываться от сладкого

Многие диетологи рекомендуют отказаться от сладостей, если есть цель похудеть. Однако эндокринолог Мария Иванова считает такой подход неэффективным.
Многие диетологи рекомендуют отказаться от сладостей, если есть цель похудеть. Однако эндокринолог Мария Иванова считает такой подход неэффективным.
Фото: Pixabay
Доктор настаивает, что если человек любит сладости и на какое-то время от них полностью отказывается, то, скорее всего, его ждет срыв и снова плюс на весах. Исследования показывают, что чем больше запретов в питании существует, тем менее эффективно человек их соблюдает, пишет sibdepo.ru.
Если нет сопутствующих заболеваний, то можно есть абсолютно все сладости даже на диете. К примеру, вам захотелось ломтик молочного шоколада, а в нем 118 калорий – это немного, ведь дело в количестве употребляемых продуктов. Врач советует лучше съесть ломтик шоколада, чем невкусный протеиновый батончик, чтобы не получить никакого удовольствия и в итоге слопать целую шоколадку.
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