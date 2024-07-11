Эндокринолог: на диете не стоит отказываться от сладкого

Доктор настаивает, что если человек любит сладости и на какое-то время от них полностью отказывается, то, скорее всего, его ждет срыв и снова плюс на весах. Исследования показывают, что чем больше запретов в питании существует, тем менее эффективно человек их соблюдает, пишет sibdepo.ru.

Если нет сопутствующих заболеваний, то можно есть абсолютно все сладости даже на диете. К примеру, вам захотелось ломтик молочного шоколада, а в нем 118 калорий – это немного, ведь дело в количестве употребляемых продуктов. Врач советует лучше съесть ломтик шоколада, чем невкусный протеиновый батончик, чтобы не получить никакого удовольствия и в итоге слопать целую шоколадку.

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