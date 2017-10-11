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15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

11 октября 2017 13:59
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Новости мира. «Призрачная» картина Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» уйдет с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственную картину Да Винчи из частной коллекции выставят на аукцион за 100 миллионов долларов

Она будет выставлена на аукционе в Нью-Йорке 15 ноября. Работа долгое время хранилась в коллекции английских королей, а после то появлялась, то пропадала из виду. Какое-то время считалось, что шедевр был уничтожен. Эксперты до сих пор спорят по поводу стартовой цены картины – ничего подобного прежде на торги не выставлялось. Вероятнее всего, речь пойдет о 100 миллионах долларов.

15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»-1

# Фотофакт # Шедевры мирового искусства # Картины

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