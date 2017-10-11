15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Новости мира. «Призрачная» картина Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» уйдет с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет выставлена на аукционе в Нью-Йорке 15 ноября. Работа долгое время хранилась в коллекции английских королей, а после то появлялась, то пропадала из виду. Какое-то время считалось, что шедевр был уничтожен. Эксперты до сих пор спорят по поводу стартовой цены картины – ничего подобного прежде на торги не выставлялось. Вероятнее всего, речь пойдет о 100 миллионах долларов.