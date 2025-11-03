Новости по тегу #живопись

По мнению специалистов, картины представляют собой произведения высочайшего уровня и достойны экспозиций Эрмитажа и Лувра.
Здесь время будто остановилось: тот же класс с интерьером середины прошлого века, та самая парта – третья слева, за которой сидел будущий Президент.
Елизавета занимается творчеством уже более 20 лет. Во время обучения девушка экспериментировала с различными направлениями
Даже на берегу океана я написала картину, она мне тоже очень нравится, оставила ее в подарок, «Белорусское поле».
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