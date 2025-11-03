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Новости по тегу #живопись

Техника XVIII века – во Дворце Воловичей обнаружили картины с более чем 200-летней историей
03 ноября 2025 18:17

Техника XVIII века – во Дворце Воловичей обнаружили картины с более чем 200-летней историей

Малая родина Президента стала одним из образов у художников на международном пленэре в Могилёве
16 октября 2025 17:38

Малая родина Президента стала одним из образов у художников на международном пленэре в Могилёве

Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы
01 апреля 2025 13:34

Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы

И врач, и преподаватель, и художник – пообщались с белоруской, которая более 20 лет отдала профессии
03 марта 2025 15:26

И врач, и преподаватель, и художник – пообщались с белоруской, которая более 20 лет отдала профессии

«Это прекрасно, когда сравнивают». Валентин Губарев. Анонс программы «В людях»
26 октября 2021 12:44

«Это прекрасно, когда сравнивают». Валентин Губарев. Анонс программы «В людях»

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой
07 сентября 2018 08:01

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой

«То, ради чего художник живёт». Выставка акварелей проходит в Жодино
04 июня 2018 15:17

«То, ради чего художник живёт». Выставка акварелей проходит в Жодино

«Нашёл и выкупил эту работу в Израиле». Картину Любича «Натюрморт с кувшином» передали в дар Художественному музею
04 июня 2018 09:32

«Нашёл и выкупил эту работу в Израиле». Картину Любича «Натюрморт с кувшином» передали в дар Художественному музею

«Они молодеют во время рисования». Кружок «Арт-терапия: учимся рисовать» даёт шанс пожилым людям раскрыть талант
24 апреля 2018 07:31

«Они молодеют во время рисования». Кружок «Арт-терапия: учимся рисовать» даёт шанс пожилым людям раскрыть талант

На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога
30 марта 2018 11:54

На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога

Впервые за 43 года «Мона Лиза» может временно покинуть Лувр: чем знаменитый портрет до сих пор привлекает учёных
02 марта 2018 11:11

Впервые за 43 года «Мона Лиза» может временно покинуть Лувр: чем знаменитый портрет до сих пор привлекает учёных

«Оригинальный взгляд всегда ценится в творчестве». Большое интервью Владимира Масленикова и экспресс-рисунок от Анны Садовской
08 декабря 2017 10:15

«Оригинальный взгляд всегда ценится в творчестве». Большое интервью Владимира Масленикова и экспресс-рисунок от Анны Садовской