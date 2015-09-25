«Вероятность очень велика»: итальянские ученые обнаружили останки Моны Лизы

Новости Италии. Итальянские ученые объявили о возможном обнаружении останков женщины, изображенной на картине Леонардо да Винчи. Находка с привязкой «вероятно» обоснована тем, что

невозможно сравнить ДНК с образцами, взятыми из костных останков детей Моны Лизы.

Современные технологии пока не позволяют с точностью определить, действительно ли найденные останки принадлежат Лизе Герардини, жене флорентийского купца Франческо дель Джокондо, которая, как считается, позировала для Леонардо да Винчи.



Сильвано Винчети, ученый:

Мы не можем сказать с полной уверенностью, что останки, которые мы обследовали, принадлежат Моне Лизе, но вероятность этого очень велика.

Ученым не удалось найти череп, что позволило бы воссоздать лицо, хорошо сохранились только кости ног.

Исследователи рассчитывали сравнить их с останками детей Моны Лизы, но и здесь ученых ждала неудача: образцы оказались испорчены наводнением и непригодными для исследования.

Джорджо Группиони, профессор антропологии Болонского университета:

Мы мечтали найти череп и воссоздать лицо. Однако нас ждала неудача, ничего не поделаешь. Мы надеемся, что современные технологии в конечном итоге позволят нам провести ДНК анализ и установить, что найденные останки принадлежат Герардини.



Напомним, почти десять лет назад японским ученым удалось воссоздать голос знаменитой Джоконды.