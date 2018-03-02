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Почему «Мона Лиза» покинет Лувр? Мнение министра культуры Франции

02 марта 2018 09:06
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Новости Франции. «Мона Лиза» Да Винчи может покинуть стены Лувра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему «Мона Лиза» покинет Лувр? Мнение министра культуры Франции-1

Отметим, в музее картине выделено отдельное помещение. Однако, по мнению министра культуры Франции, столь значимые произведения искусства должны быть доступны большему количеству людей.

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Пока вопрос находится на стадии обсуждения. Вариантов, где может быть выставлена «Джоконда», много, однако наиболее вероятный из них – филиал Лувра во французском городе Ланс.

Новость о переезде эксперты восприняли неоднозначно. Картину крайне редко выставляли в других музеях. После второй мировой «Мона Лиза» лишь трижды путешествовала: полотно отправляли в США, Японию и СССР.

# Фотофакт # Картины

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