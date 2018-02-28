«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи
Новости Беларуси. 23 февраля на Netflix состоялась премьера фантастического фильма «Немой». Его режиссером стал Дункан Джонс – родной сын Дэвида Боуи.
Настоящим сюрпризом стало то, что в картине звучат песни белорусской группы J:Морс. Композиции «Босиком по мостовой» и «Айсберги» слушает в наушниках один из героев фильма – русский гангстер Максим.
На своей странице в Facebook группа написала: «Кажется, это хорошая новость».
По сюжету действие фильма проходит в Берлине будущего. Немой бармен Лео ищет свою возлюбленную, которая неожиданно исчезла. Он проводит свое расследование, встречаясь с разными людьми, среди которых гангстеры, мошенники и два хирурга.
За камерой Дункан Джонс. Фото: Keith Bernstein / Netflix
Главные роли в «Немом» сыграли Александр Скарсгард, Пол Радд, Джастин Теру.
Дункан Джонс является режиссёром «Луны 2112», «Исходного кода» и «Варкрафта». Новую работу Джонс посвятил своему отцу – музыканту Дэвиду Боуи, который умер в 2016 году, и своей няне Марион Скин.
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