«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи

Новости Беларуси. 23 февраля на Netflix состоялась премьера фантастического фильма «Немой». Его режиссером стал Дункан Джонс – родной сын Дэвида Боуи. Настоящим сюрпризом стало то, что в картине звучат песни белорусской группы J:Морс. Композиции «Босиком по мостовой» и «Айсберги» слушает в наушниках один из героев фильма – русский гангстер Максим.

Фото: imdb.com

На своей странице в Facebook группа написала: «Кажется, это хорошая новость». По сюжету действие фильма проходит в Берлине будущего. Немой бармен Лео ищет свою возлюбленную, которая неожиданно исчезла. Он проводит свое расследование, встречаясь с разными людьми, среди которых гангстеры, мошенники и два хирурга.

За камерой Дункан Джонс. Фото: Keith Bernstein / Netflix