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«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи

28 февраля 2018 10:30
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Новости Беларуси. 23 февраля на Netflix состоялась премьера фантастического фильма «Немой». Его режиссером стал Дункан Джонс – родной сын Дэвида Боуи.

Настоящим сюрпризом стало то, что в картине звучат песни белорусской группы J:Морс. Композиции «Босиком по мостовой» и «Айсберги» слушает в наушниках один из героев фильма – русский гангстер Максим.

«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи-1

Фото: imdb.com

На своей странице в Facebook группа написала: «Кажется, это хорошая новость».

По сюжету действие фильма проходит в Берлине будущего. Немой бармен Лео ищет свою возлюбленную, которая неожиданно исчезла. Он проводит свое расследование, встречаясь с разными людьми, среди которых гангстеры, мошенники и два хирурга.

«Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи-4

За камерой Дункан Джонс. Фото: Keith Bernstein / Netflix

Главные роли в «Немом» сыграли Александр Скарсгард, Пол Радд, Джастин Теру.

Дункан Джонс является режиссёром «Луны 2112», «Исходного кода» и «Варкрафта». Новую работу Джонс посвятил своему отцу – музыканту Дэвиду Боуи, который умер в 2016 году, и своей няне Марион Скин.

С мая 2017 года музыка группы Naviband звучит со сцены МХТ имени А.Чехова – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Белорусские исполнители # Дункан Джонс

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