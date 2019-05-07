Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри

Новости Великобритании. 6 мая в 5:26 утра по местному времени (7:26 по мск) родился сын Меган Маркл и принца Гарри. Вес малыша составил 3,26 кг. О рождении ребёнка сообщили в Twitter-аккаунте королевской семьи, а также на странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram. У Меган Маркл родился мальчик По случаю появления на свет первенца Меган и принца Гарри мы решили собрать несколько фактов о малыше.

Фото: Press Association

Согласно информации Daily Mail, изначально предполагалось, что супруга принца Гарри родила ребёнка в Фрогмор-хаусе, однако, по последним сведениям, роды проходили в больнице Портленд. Насколько известно, это единственная частная больница в Великобритании, которая заботится о здоровье женщин и детей. Счёт для молодых матерей может составлять около 15 тысяч фунтов (примерно 20 тысяч долларов). Почему беременная Меган Маркл всё время держит руки на своём животе?

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Вскоре после появления на свет сына Меган и принца Гарри информация об этом счастливом событии была выставлена на площади перед Букингемским дворцом. Согласно традиции, мольберт с уведомлением будет демонстрироваться 24 часа. Однако в этот раз на бумаге нет подписей врачей, что говорит о желании родителей сохранить конфиденциальность данных о своём медперсонале. Герцог и герцогиня Сассекские могут отказаться от няни в пользу мамы Маркл

Фото: twitter.com/RoyalFamily

В честь рождения нового наследника британского престола Лондонский глаз засиял красным, белым и синим – цветами флага Великобритании. В честь малыша был подсвечен синим цветом Ниагарский водопад, а Си-Эн Тауэр засветилась фиолетовым цветом.

Фото: Press Association

То, что у Меган Маркл и принца Гарри родился сын, – сильно удивило поклонников. Очень многие предполагали, что первым ребёнком будет девочка. Об этом стало известно в соцсети Twitter. Причина таких предположений неясна. Возможно, поклонники королевской семьи основывались на приметах. Также можно допустить, что на такие мысли людей навела оговорка подруги Маркл – Серены Уильямс. Во время одного из выступлений на телевидении всемирно известная теннисистка, говоря о ребёнке Меган, сказала «она», но потом поправилась на вариант, не указывающий на какой-либо пол. Дружба Меган Маркл и Серены Уильямс. Что обсуждают подруги

Фото: twitter.com/TourCNTower

О появлении первенца в семье герцога и герцогини Сассекских стало известно не только из объявления Букингемского дворца, но и лично от новоиспечённого отца. Принц Гарри рассказал, что для него это был самый удивительный опыт. «Я невероятно горжусь своей женой. Знаете, каждый отец и родитель говорит, что его ребёнок совершенно потрясающий, но я готов умереть за этого малыша, я на седьмом небе от счастья», – признался герцог Сассекский. Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

Фото: Press Association

Имя ребёнка пока неизвестно. По словам принца Гарри, сын родился с запозданием, поэтому у них было время подумать, но они ещё не решили. Ожидается, что имя ребёнка объявят в ближайшие два дня. Первым титулом сына герцога и герцогини Сассекских будет граф Дамбартонский, это один из титулов принца Гарри. В дальнейшем ребёнок унаследует титул герцога.

Фото: Press Association

Пока что малыш не будет принцем или Его Высочеством, однако ситуацию может изменить Елизавета II, как в случае со всеми детьми герцога и герцогини Кембриджских. Сын Меган и принца Гарри – седьмой в линии наследования британского престола. Первым идёт принц Чарльз, дальше – принц Уильям и его дети, а затем – принц Гарри. Малыш является четвёртым внуком принца Уэльского, восьмым правнуком Елизаветы II, первым двоюродным братом для детей герцога и герцогини Кембриджских.

Фото: Press Association