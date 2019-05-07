Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри
Новости Великобритании. 6 мая в 5:26 утра по местному времени (7:26 по мск) родился сын Меган Маркл и принца Гарри. Вес малыша составил 3,26 кг. О рождении ребёнка сообщили в Twitter-аккаунте королевской семьи, а также на странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram.
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По случаю появления на свет первенца Меган и принца Гарри мы решили собрать несколько фактов о малыше.
Согласно информации Daily Mail, изначально предполагалось, что супруга принца Гарри родила ребёнка в Фрогмор-хаусе, однако, по последним сведениям, роды проходили в больнице Портленд. Насколько известно, это единственная частная больница в Великобритании, которая заботится о здоровье женщин и детей. Счёт для молодых матерей может составлять около 15 тысяч фунтов (примерно 20 тысяч долларов).
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Фото: twitter.com/RoyalFamily
Вскоре после появления на свет сына Меган и принца Гарри информация об этом счастливом событии была выставлена на площади перед Букингемским дворцом. Согласно традиции, мольберт с уведомлением будет демонстрироваться 24 часа. Однако в этот раз на бумаге нет подписей врачей, что говорит о желании родителей сохранить конфиденциальность данных о своём медперсонале.
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Фото: twitter.com/RoyalFamily
В честь рождения нового наследника британского престола Лондонский глаз засиял красным, белым и синим – цветами флага Великобритании. В честь малыша был подсвечен синим цветом Ниагарский водопад, а Си-Эн Тауэр засветилась фиолетовым цветом.
То, что у Меган Маркл и принца Гарри родился сын, – сильно удивило поклонников. Очень многие предполагали, что первым ребёнком будет девочка. Об этом стало известно в соцсети Twitter. Причина таких предположений неясна. Возможно, поклонники королевской семьи основывались на приметах. Также можно допустить, что на такие мысли людей навела оговорка подруги Маркл – Серены Уильямс. Во время одного из выступлений на телевидении всемирно известная теннисистка, говоря о ребёнке Меган, сказала «она», но потом поправилась на вариант, не указывающий на какой-либо пол.
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Фото: twitter.com/TourCNTower
О появлении первенца в семье герцога и герцогини Сассекских стало известно не только из объявления Букингемского дворца, но и лично от новоиспечённого отца. Принц Гарри рассказал, что для него это был самый удивительный опыт.
«Я невероятно горжусь своей женой. Знаете, каждый отец и родитель говорит, что его ребёнок совершенно потрясающий, но я готов умереть за этого малыша, я на седьмом небе от счастья», – признался герцог Сассекский.
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Имя ребёнка пока неизвестно. По словам принца Гарри, сын родился с запозданием, поэтому у них было время подумать, но они ещё не решили. Ожидается, что имя ребёнка объявят в ближайшие два дня.
Первым титулом сына герцога и герцогини Сассекских будет граф Дамбартонский, это один из титулов принца Гарри. В дальнейшем ребёнок унаследует титул герцога.
Пока что малыш не будет принцем или Его Высочеством, однако ситуацию может изменить Елизавета II, как в случае со всеми детьми герцога и герцогини Кембриджских.
Сын Меган и принца Гарри – седьмой в линии наследования британского престола. Первым идёт принц Чарльз, дальше – принц Уильям и его дети, а затем – принц Гарри. Малыш является четвёртым внуком принца Уэльского, восьмым правнуком Елизаветы II, первым двоюродным братом для детей герцога и герцогини Кембриджских.
Малыш будет жить вместе с родителями в Фрогмор-хаусе в 1 км от Виндзорского замка. Дом был подарен семье Елизаветой II. Реконструкция обошлась налогоплательщикам в 3 миллиона фунтов стерлингов (почти 4 миллиона долларов).
Предполагается, что ребёнок герцога и герцогини Сассекских может иметь двойное гражданство: США и Великобритании. Хотя Маркл планирует получить гражданство Великобритании, на данный момент она является гражданкой США. Таким образом малыш потенциально может быть как королём Великобритании, так и президентом США.