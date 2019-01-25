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Герцог и герцогиня Сассекские могут отказаться от няни в пользу мамы Маркл

25 января 2019 09:15
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Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл возможно предпочтут не нанимать няню для своего будущего ребёнка.  

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Vanity Fair, герцог и герцогиня Сассекские будут полагаться на помощь матери Меган – Дории Рэгланд.  

Обычно королевские пары нанимают профессиональных нянь для ухода за детьми, однако принц Гарри и Меган уже не раз показывали наличие собственного мнения во многих вопросах.  

Герцог и герцогиня Сассекские могут отказаться от няни в пользу мамы Маркл-1

Фото: Getty Images  

У самого герцога Сассекского в детстве была няня. Наследник британского престола до сих пор поддерживает с ней близкую связь, более того, женщина была приглашена на свадьбу принца Гарри и Маркл.  

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Ранее ходили слухи, что герцог и герцогиня Сассекские могут нанять «Голливудскую суперняню» Конни Симпсон. Симпсон помогала присматривать за близнецами Джорджа и Амаль Клуни, а также была няней более чем 250 детей.  

Что касается брата принца Гарри, то в семье принца Уильяма есть няня. Мария Борралло была нанята в 2014 году и помогает Кейт с детьми до сих пор. Несмотря на это, герцогиня Кембриджская во время визита в благотворительную организацию Family Action признала, что воспитывать детей трудно.  

«Все испытывают одинаковую борьбу» (здесь подробности).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Дория Рэгланд

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