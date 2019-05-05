Прямой эфир

Осталось менее двух суток. Меган Маркл готовят к искусственным родам

05 мая 2019 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Если в ближайшие два дня у Меган Маркл не начнутся роды, то ей придётся поехать в больницу.  

Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская хотела рожать у себя дома в Виндзоре, однако ребёнок должен был появиться на свет уже около недели назад. Врачи беспокоятся, что происходит задержка, а поскольку Меган будет впервые рожать в 37 лет, процесс может пройти довольно тяжело.  

Пол ребёнка, крёстные, титулы. Развенчиваем главные мифы о первенце Меган Маркл и принца Гарри  

Искусственные роды предлагают беременной, если у неё возникает недельная задержка. Иногда врачи позволяют ждать до двух недель, если мать и плод чувствуют себя нормально, но дольше откладывать рождение ребёнка не рекомендуется.  

Если в ближайшие сутки-двое у Маркл не начнутся схватки, то её доставят в больницу, поскольку вызывать искусственные роды вне медучреждения опасно.  

Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды  

Согласно имеющимся данным, в Фрогмор-хаус герцогиня Сассекская чувствует себя хорошо, она дышит свежим воздухом в саду, а компанию ей составляют её мама Дория и принц Гарри.  

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить рождение первенца в секрете. Они решили, что поклонники королевской семьи увидят фото ребёнка только на официальных снимках спустя время после родов.  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри

Другие новости рубрики

Все новости
«Надеюсь, что я успею это сделать». В больницу к МакSим пригласили священника
05 мая 2019 12:46

«Надеюсь, что я успею это сделать». В больницу к МакSим пригласили священника

Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти
05 мая 2019 12:07

Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара
05 мая 2019 07:39

Как приготовить идеальный шашлык? Секрет армянского повара