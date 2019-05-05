Осталось менее двух суток. Меган Маркл готовят к искусственным родам

Новости Великобритании. Если в ближайшие два дня у Меган Маркл не начнутся роды, то ей придётся поехать в больницу.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская хотела рожать у себя дома в Виндзоре, однако ребёнок должен был появиться на свет уже около недели назад. Врачи беспокоятся, что происходит задержка, а поскольку Меган будет впервые рожать в 37 лет, процесс может пройти довольно тяжело.

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Искусственные роды предлагают беременной, если у неё возникает недельная задержка. Иногда врачи позволяют ждать до двух недель, если мать и плод чувствуют себя нормально, но дольше откладывать рождение ребёнка не рекомендуется.

Если в ближайшие сутки-двое у Маркл не начнутся схватки, то её доставят в больницу, поскольку вызывать искусственные роды вне медучреждения опасно.

Врачи опасаются, что у Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

Согласно имеющимся данным, в Фрогмор-хаус герцогиня Сассекская чувствует себя хорошо, она дышит свежим воздухом в саду, а компанию ей составляют её мама Дория и принц Гарри.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить рождение первенца в секрете. Они решили, что поклонники королевской семьи увидят фото ребёнка только на официальных снимках спустя время после родов.