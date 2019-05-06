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У Меган Маркл родился мальчик

06 мая 2019 13:48
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Новости Великобритании. Меган Маркл родила мальчика. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекских.  

«Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Сын их королевских высочеств весит 7 фунтов 3 унции (примерно 3,26 кг)», – говорится в сообщении.  

Мать и ребёнок здоровы, чувствуют себя хорошо. Супруги благодарят всех за поддержку.  

Как сообщается на странице королевской семьи в Twitter, малыш появился на свет в 5:26 утра по местному времени. Вместе с герцогиней Сассекской постоянно находился принц Гарри. Упоминается, что мама Меган Маркл рада появлению своего внука. 

У Меган Маркл родился мальчик-1

Фото: instagram.com/sussexroyal  

# Королевская семья # Меган Маркл

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