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«Надеюсь, что я успею это сделать». В больницу к МакSим пригласили священника

05 мая 2019 12:46
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Новости России. Певица МакSим опубликовала видео из больничной палаты, где к ней пришёл священник. Ролик размещён на YouTube-канале.  

«Друзья! У меня сегодня огромная радость: я наконец вернулась домой в Москву», – сказала певица.  

Артистка добавила, что она очень рада быть вместе с близкими, которые навещают её и не оставляют одну. Исполнительница заверила, что читает все пожелания и сопереживания, которые ей пишут.  

«Я всех вас готова обнять прямо сейчас. Я надеюсь, что я успею это сделать», – закончила МакSим.  

23 апреля певица попала в ДТП. Артистка ехала в аэропорт, чтобы отправиться в Москву на съёмки клипа «Абонент не доступен». Позже МакSим рассказала, после аварии её доставили в больницу на машине сопровождения, а врачи прописали ей постельный режим до середины мая.  

«Безумно обидно, что подвела столько людей» (здесь подробности).  

# Звезды # калейдоскоп # Марина Максимова

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