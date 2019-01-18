«Вот как ведут себя настоящие богатые люди»: Билла Гейтса сфотографировали в очереди за фастфудом

Новости США. Второй самый богатый человек в мире Билл Гейтс стоял в очереди за фастфудом. Фотография этого момента стала вирусной в соцсетях.

«Когда твоё состояние оценивается примерно в сто миллиардов долларов, ты возглавляешь крупнейшую благотворительную организацию в истории мира, но стоишь в очереди за бургером, картошкой фри и колой в Dicks, как и мы все. Вот как ведут себя настоящие богатые люди», – подписал снимок на своей странице в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.

Как уточнил Майк, фотографию сделал другой человек, который ранее работал в Microsoft. В комментариях спросили, знал ли Гейтс, что его фотографируют. Автор публикации пояснил, что это неизвестно.

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