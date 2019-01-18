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«Вот как ведут себя настоящие богатые люди»: Билла Гейтса сфотографировали в очереди за фастфудом

18 января 2019 08:43
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Новости США. Второй самый богатый человек в мире Билл Гейтс стоял в очереди за фастфудом. Фотография этого момента стала вирусной в соцсетях.  

«Когда твоё состояние оценивается примерно в сто миллиардов долларов, ты возглавляешь крупнейшую благотворительную организацию в истории мира, но стоишь в очереди за бургером, картошкой фри и колой в Dicks, как и мы все. Вот как ведут себя настоящие богатые люди», – подписал снимок на своей странице в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.  

Как уточнил Майк, фотографию сделал другой человек, который ранее работал в Microsoft. В комментариях спросили, знал ли Гейтс, что его фотографируют. Автор публикации пояснил, что это неизвестно.  

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«Вот как ведут себя настоящие богатые люди»: Билла Гейтса сфотографировали в очереди за фастфудом-1

Фото: facebook.com/mikegalos  

Пользователи соцсетей оставили множество положительных отзывов о поступке Билла.  

«Приятно видеть, что Билл Гейтс стоит в очереди, как простой человек»,  

«Ничего необычного. Просто парень с 90 миллиардами долларов стоит в очереди за фастфудом»,  

«Вы можете представить, что стоите за шоколадным коктейлем, а позади вас – Билл Гейтс?»,  

«Когда я заполнял список о трёх ныне живущих людях, которых я уважаю больше всего, Билл был первым, кого я написал».  

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Кстати, в 2018 году основатель Microsoft занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны. А ещё Гейт – хороший муж. В 1994 году он женился на Мелинде Френч и сейчас у пары трое детей.  

Историю знакомства Билла с супругой можно прочитать здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Билл Гейтс

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