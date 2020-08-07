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Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер

07 августа 2020 10:21
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Много лет назад Ричард Гир попал в список самых привлекательных голливудских актёров. Не одна девушка мечтала создать семью вместе с Гиром, и трём женщинам это удалось.

В первом браке с Синди Кроуфорд у Ричарда не было детей, а вот во втором с Кэри Лоуэлл – родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Сейчас парню уже 20 лет, и все признают, что в плане внешности юноша не уступает своему звёздному отцу. О молодом человеке практически нет информации, но известно, что он живёт в Нью-Йорке и окончил среднюю школу Хакли.

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер -1

Фото: Getty Images (Ричард Гир и Кэри Лоуэлл) 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер -3

Фото: facebook.com/homer.gere.9 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер -5

Фото: facebook.com/homer.gere.9 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер -7

Фото: facebook.com/homer.gere.9 

В настоящее время Ричард женат на Алехандре Сильве. В феврале 2019 года у супругов родился сын, мальчика назвали Александром.

Впервые о новых отношениях Гира стало известно в 2015 году. Через год пара официально подтвердила эту информацию, а в 2017 году на безымянном пальце девушки появилось кольцо (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Ричард Гир # Синди Кроуфорд # Фотофакт

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