Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер

Много лет назад Ричард Гир попал в список самых привлекательных голливудских актёров. Не одна девушка мечтала создать семью вместе с Гиром, и трём женщинам это удалось.

В первом браке с Синди Кроуфорд у Ричарда не было детей, а вот во втором с Кэри Лоуэлл – родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Сейчас парню уже 20 лет, и все признают, что в плане внешности юноша не уступает своему звёздному отцу. О молодом человеке практически нет информации, но известно, что он живёт в Нью-Йорке и окончил среднюю школу Хакли.