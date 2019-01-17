Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу

Новости Беларуси. Белорусский триатлонист Юрий Юрченко вместе с друзьями снял ролик о давней традиции – выбивании ковров на снегу. Трёхминутное видео набрало более тысячи просмотров. «Тест на возраст. Кто выбивал ковры в детстве? Мы с крутыми ребятами и девчатами не просто выбили ковры, но и сняли прикольный клип. Повеселились, спели, станцевали, замёрзли и... забыли сфоткаться. Так что познакомлю со всеми уже в видео. Выбивайте ковры, дамы и господа!», – написал Юрченко на своей странице в Instagram за несколько недель до премьеры клипа.

Фото: instagram.com/y_yurchanka Сюжет в ролике простой. Группа людей собирается вместе во дворе, приносит ковры, выбивалки, пиццу, напитки и устраивает «движ». Ребята поют, танцуют и, конечно, выбивают ковры. Кроме того, на «пати» просто так не пускали, нужно было иметь соответствующий гардероб.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю Подписчикам триатлониста понравились задумка и исполнение, о чём они сообщили в комментариях. «Молодцы! Эмоций дали на весь день», «Задумка класс и снято душевно», «Ковры уже не те», «Какие приятные музыкальные сюрпризы от тебя!».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю Стоит отметить, что клип в чём-то похож на «Шашлындос» российской группы «Хлеб». Возможно, Юрий делал кавер.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю Юрченко известен как триатлонист. В начале 2016 года он увлёкся этим видом спорта и создал на YouTube канал, посвящённый триатлону. Музыкальный клип на канале Юрия появился впервые.