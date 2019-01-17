Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу
Новости Беларуси. Белорусский триатлонист Юрий Юрченко вместе с друзьями снял ролик о давней традиции – выбивании ковров на снегу. Трёхминутное видео набрало более тысячи просмотров.
«Тест на возраст. Кто выбивал ковры в детстве? Мы с крутыми ребятами и девчатами не просто выбили ковры, но и сняли прикольный клип. Повеселились, спели, станцевали, замёрзли и... забыли сфоткаться. Так что познакомлю со всеми уже в видео. Выбивайте ковры, дамы и господа!», – написал Юрченко на своей странице в Instagram за несколько недель до премьеры клипа.
Фото: instagram.com/y_yurchanka
Сюжет в ролике простой. Группа людей собирается вместе во дворе, приносит ковры, выбивалки, пиццу, напитки и устраивает «движ». Ребята поют, танцуют и, конечно, выбивают ковры. Кроме того, на «пати» просто так не пускали, нужно было иметь соответствующий гардероб.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю
Подписчикам триатлониста понравились задумка и исполнение, о чём они сообщили в комментариях.
«Молодцы! Эмоций дали на весь день»,
«Задумка класс и снято душевно»,
«Ковры уже не те»,
«Какие приятные музыкальные сюрпризы от тебя!».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю
Стоит отметить, что клип в чём-то похож на «Шашлындос» российской группы «Хлеб». Возможно, Юрий делал кавер.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю
Юрченко известен как триатлонист. В начале 2016 года он увлёкся этим видом спорта и создал на YouTube канал, посвящённый триатлону. Музыкальный клип на канале Юрия появился впервые.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю
Ранее мы рассказывали о клипе белорусской группы IOWA, который набрал более ста миллионов просмотров.
Ролик был задуман как 3-минутный красочный мюзикл (здесь подробнее).