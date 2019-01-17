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Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу

17 января 2019 11:15
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Новости Беларуси. Белорусский триатлонист Юрий Юрченко вместе с друзьями снял ролик о давней традиции – выбивании ковров на снегу. Трёхминутное видео набрало более тысячи просмотров.  

«Тест на возраст. Кто выбивал ковры в детстве? Мы с крутыми ребятами и девчатами не просто выбили ковры, но и сняли прикольный клип. Повеселились, спели, станцевали, замёрзли и... забыли сфоткаться. Так что познакомлю со всеми уже в видео. Выбивайте ковры, дамы и господа!», – написал Юрченко на своей странице в Instagram за несколько недель до премьеры клипа.  

Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу-1

Фото: instagram.com/y_yurchanka  

Сюжет в ролике простой. Группа людей собирается вместе во дворе, приносит ковры, выбивалки, пиццу, напитки и устраивает «движ». Ребята поют, танцуют и, конечно, выбивают ковры. Кроме того, на «пати» просто так не пускали, нужно было иметь соответствующий гардероб.  

Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу-3

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю  

Подписчикам триатлониста понравились задумка и исполнение, о чём они сообщили в комментариях.  

«Молодцы! Эмоций дали на весь день»,  

«Задумка класс и снято душевно»,  

«Ковры уже не те»,  

«Какие приятные музыкальные сюрпризы от тебя!».  

Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу-5

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю  

Стоит отметить, что клип в чём-то похож на «Шашлындос» российской группы «Хлеб». Возможно, Юрий делал кавер.  

Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю  

Юрченко известен как триатлонист. В начале 2016 года он увлёкся этим видом спорта и создал на YouTube канал, посвящённый триатлону. Музыкальный клип на канале Юрия появился впервые.  

Белорусский триатлонист снял клип о выбивании ковров на снегу-9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Дабл Ю  

Ранее мы рассказывали о клипе белорусской группы IOWA, который набрал более ста миллионов просмотров.  

Ролик был задуман как 3-минутный красочный мюзикл (здесь подробнее).  

# Белорусские исполнители # Юрий Юрченко

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