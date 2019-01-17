Последняя яркая кровавая Луна до 2022 года: когда смотреть?

Новости Великобритании. В ночь с 20 на 21 января в Северной и Южной Америке, а также на большей части территории Европы и Африки можно будет наблюдать полное лунное затмение.

Как сообщает Daily Mail, спутник Земли приобретёт алый оттенок, это явление известно как «Кровавая луна». Во время затмения Луна окажется на максимально близком расстоянии к Земле.

Жители Африки и Европы смогут увидеть это космическое явление незадолго до рассвета. В Северной и Южной Америке затмение состоится ночью с 03:34 до 06:51 по Гринвичу. Тень будет идти слева направо, полное затмение продлится около часа. Во время этого явления Луна будет видна, но она приобретёт красноватый оттенок.

Влияют ли солнечные и лунные затмения на урожай?