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Последняя яркая кровавая Луна до 2022 года: когда смотреть?

17 января 2019 06:44
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Новости Великобритании. В ночь с 20 на 21 января в Северной и Южной Америке, а также на большей части территории Европы и Африки можно будет наблюдать полное лунное затмение.  

Как сообщает Daily Mail, спутник Земли приобретёт алый оттенок, это явление известно как «Кровавая луна». Во время затмения Луна окажется на максимально близком расстоянии к Земле.  

Жители Африки и Европы смогут увидеть это космическое явление незадолго до рассвета. В Северной и Южной Америке затмение состоится ночью с 03:34 до 06:51 по Гринвичу. Тень будет идти слева направо, полное затмение продлится около часа. Во время этого явления Луна будет видна, но она приобретёт красноватый оттенок.  

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Последняя яркая кровавая Луна до 2022 года: когда смотреть?-1

Фото: NASA  

Кстати, красный цвет возникает из-за того, что солнечные лучи проходят возле Земли и частично рассеиваются в атмосфере, а легче всего её преодолевают красно-оранжевые части спектра. Во время затмения Луна будет тусклее обычного примерно в 10 тысяч раз, и пасмурная погода может помешать его увидеть.  

По информации астрономов, следующие затмения будут видны слабо. В Европе более яркую Луну во время данного космического явления станет возможным увидеть только через три года – 16 мая 2022 года.  

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В отличие от солнечного затмения, в этом случае специальные очки не нужны. Луна лишь отражает свет Солнца и не повредит глаза.  

# Гороскоп # калейдоскоп

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