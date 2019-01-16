Упражнения каждые 30 минут при сидячем образе жизни сокращают риск преждевременной смерти

Ученые пришли к выводу, что после 30 минут сидячего положения стоит сделать предпочтение в пользу физической нагрузки любой интенсивности. Это может сократить риск преждевременной смерти на 35%.

По информации Daily Mail, если заниматься любой физической активностью каждые полчаса при сидячем образе жизни, то это может сократить риск преждевременной смерти более чем на треть.

Исследователи утверждают, что физическая нагрузка малой интенсивности снизит риск на 17 %, а умеренная или сильная нагрузка снизят его на 35 %.

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Было обнаружено, что даже небольшие всплески активности, выполняемые в течение одной или двух минут, увеличивают продолжительность жизни.

Команда из Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке говорит, что их результаты доказывают, что когда дело доходит до физических упражнений, то высказывание «нет боли, нет пользы» не соответствует действительности, потому что любое количество времени, потраченное на передвижение, ведет к улучшению здоровья.

Доктор Кит Диаз, сотрудник колледжа терапии и хирургии Колумбийского университета, сообщил, что исследование основано на данных 2017 года.

Нынешнее исследование показало, что у взрослых, которые сидели без движения в течение часа или более, отмечался более высокий коэффициент смертности, чем у взрослых, которые сидели в течение того же времени, но с перерывами на легкие упражнения.

«По сути, мы обнаружили, что все должны отдыхать от сидячего положения каждые 30 минут», – сказал он.

«Но тогда люди будут удивляться: «Что мне делать, если я делаю перерыв? Могу ли я просто прогуляться по коридору или мне нужно устроить бег на короткую дистанцию в течение этого времени?»

В рамках нового исследования, опубликованного в Американском журнале эпидемиологии, в период с 2009 по 2013 год команда исследовала около восьми тысяч участников в возрасте 45 лет и старше.

Каждый участник носил датчик активности в течение как минимум четырех дней. Он отслеживал как количество, так и интенсивность физической нагрузки.

Исследователи рассчитали коэффициент смертности и оценили, насколько повлияет смена сидячего положения и физической активности на уровень смертности.

Ученые также выяснили, что даже одна или две минуты упражнений могут снизить риск ранней смерти.

«Мы были удивлены, что занятие спортом продолжительностью менее 10 минут имеют равные преимущества», – сказал доктор Диаз.

«Мы хотим сказать, что это неверно, что физическая активность должна была выполняться в течение длительного времени.

Конечно, вы не можете за одну минуту сделать какое-то физическое упражнение. Но если вы делаете одноминутное упражнение 10 раз (например, делаете перерыв, идете к кулеру с холодной водой или к столу коллеги), и делаете это в течение дня, то это помогает избежать последствий сидения на месте».

Что касается будущих исследований, доктор Диаз говорит, что его команда планирует изучить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в результате сидения.

«Я хочу, чтобы люди знали, что это не так уж и сложно. Сидите меньше, двигайтесь как можно чаще», – сказал он.