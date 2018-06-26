«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино прокомментировала решение своей коллеги по сборной Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.

Трогательный пост Надежда опубликовала в Instagram.

Надежда Скардино:

Крошка! Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!! Это всё, что мне сейчас хочется говорить тебе! Особенно после просмотра этих фотографий! Они все такие одинаковые, не смогла выбрать одну. Спасибо тебе за все моменты, всех этих лет нашей спортивной жизни! Она была крутая!!! Ну а теперь... Вперед, крошка!!! В новую жизнь!

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