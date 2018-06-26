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«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру

26 июня 2018 07:49
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино прокомментировала решение своей коллеги по сборной Дарьи Домрачевой завершить спортивную карьеру.

Трогательный пост Надежда опубликовала в Instagram.

Надежда Скардино:
Крошка! Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!! Это всё, что мне сейчас хочется говорить тебе! Особенно после просмотра этих фотографий! Они все такие одинаковые, не смогла выбрать одну. Спасибо тебе за все моменты, всех этих лет нашей спортивной жизни! Она была крутая!!! Ну а теперь... Вперед, крошка!!! В новую жизнь!

Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой

«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру-1

Фото: instagram.com/skardinon

Также биатлонистка опубликовала несколько фото, на которых они вместе с Дарьей.

«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру-4

Фото: instagram.com/skardinon

«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру-6

Фото: instagram.com/skardinon

«Вперед, крошка! В новую жизнь». Скардино о решении Домрачевой завершить карьеру-8

Фото: instagram.com/skardinon

В начале июня нынешнего года Надежда Скардино также завершила спортивную карьеру.

«Это была блестящая карьера». Домрачева прокомментировала решение Скардино о завершении карьеры (читать далее).

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