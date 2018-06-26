Восьмилетний мальчик хочет нарисовать всех футболистов ЧМ. А их – 736!

Мальчик из Бразилии хочет нарисовать всех футболистов чемпионата мира по футболу. А их более семи сотен.

Удивительную историю была опубликована на сайте Euronews. 8-летний житель Сан-Паулу Энрике заполняет альбом для наклеек, который был издан специально к мундиалю, своими рисунками.

Семья юного художника живет небогато. Мама купила Энрике альбом, но на наклейки денег не хватило, поэтому мальчик решил сам выйти из этой ситуации.

Энрике решил, что он нарисует всех футболистов, которые приехали на турнир в Россию. А их – 736. Пока художник нарисовал около сотни спортсменов и начал со звезд футбола – Неймара, Роналду и Месси. В планах у мальчика полностью заполнить альбом и дорисовать еще шесть сотен человек.

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