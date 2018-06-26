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Восьмилетний мальчик хочет нарисовать всех футболистов ЧМ. А их – 736!

26 июня 2018 13:12
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Мальчик из Бразилии хочет нарисовать всех футболистов чемпионата мира по футболу. А их более семи сотен.

Удивительную историю была опубликована на сайте Euronews. 8-летний житель Сан-Паулу Энрике заполняет альбом для наклеек, который был издан специально к мундиалю, своими рисунками.

Семья юного художника живет небогато. Мама купила Энрике альбом, но на наклейки денег не хватило, поэтому мальчик решил сам выйти из этой ситуации.

Энрике решил, что он нарисует всех футболистов, которые приехали на турнир в Россию. А их – 736. Пока художник нарисовал около сотни спортсменов и начал со звезд футбола – Неймара, Роналду и Месси. В планах у мальчика полностью заполнить альбом и дорисовать еще шесть сотен человек.

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Восьмилетний мальчик хочет нарисовать всех футболистов ЧМ. А их – 736! -1

Фото: twitter.com/LuisOlavarrieta

Мама ребенка признавалась, что волновалась, что дети будут издеваться на ее сыном из-за того, что у него нет наклеек в альбоме. Женщина также добавляет, что мечтой сына было стать художником.

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Сам Энрике отмечает, что он уже нарисовал кубок, несколько стадионов и талисман турнира – волка Забиваку. По словам мальчика, самое сложное – нарисовать футболистов.

В основном юный художник рисует в школе – он срисовывает лица спортсменов с наклеек из общего альбома, который заполняют одноклассники. 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Неймар

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