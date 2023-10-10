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Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд

10 октября 2023 19:06
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Пара из Кувейта вступила в брак, но их супружество было очень коротким. Почему так произошло и сколько продлились семейные отношения?

Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд-1

Фото: Рixabay

Пара поженилась, но расторжение брака произошло спустя три минуты. Теперь эти отношения могут претендовать на рекорд. Все произошло из-за того, что молодая жена споткнулась и упала, но вместо того, чтобы помочь супруге подняться, муж посмеялся и обозвал ее глупой, пишет The Mirror.

Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд-4

Фото: Рixabay

Девушка не захотела терпеть насмешки и вернулась к регистратору, который три минуты назад объявил пару мужем и женой, и попросила аннулировать брак. Просьбу работник выполнил – пара развелась. Естественно, ситуация стала обсуждаемой в стране и за ее пределами. Люди встают на сторону обиженной девушки, потому что считают, что если в браке отсутствует уважение, он обречен на провал.

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# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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