Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд

Пара из Кувейта вступила в брак, но их супружество было очень коротким. Почему так произошло и сколько продлились семейные отношения?
Пара из Кувейта вступила в брак, но их супружество было очень коротким. Почему так произошло и сколько продлились семейные отношения?
Фото: Рixabay
Пара поженилась, но расторжение брака произошло спустя три минуты. Теперь эти отношения могут претендовать на рекорд. Все произошло из-за того, что молодая жена споткнулась и упала, но вместо того, чтобы помочь супруге подняться, муж посмеялся и обозвал ее глупой, пишет The Mirror.
Фото: Рixabay
Девушка не захотела терпеть насмешки и вернулась к регистратору, который три минуты назад объявил пару мужем и женой, и попросила аннулировать брак. Просьбу работник выполнил – пара развелась. Естественно, ситуация стала обсуждаемой в стране и за ее пределами. Люди встают на сторону обиженной девушки, потому что считают, что если в браке отсутствует уважение, он обречен на провал.
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