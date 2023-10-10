Во время свадьбы муж насмехался над женой, и она решила развестись. Теперь их брак претендует на рекорд

Пара из Кувейта вступила в брак, но их супружество было очень коротким. Почему так произошло и сколько продлились семейные отношения?

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Пара поженилась, но расторжение брака произошло спустя три минуты. Теперь эти отношения могут претендовать на рекорд. Все произошло из-за того, что молодая жена споткнулась и упала, но вместо того, чтобы помочь супруге подняться, муж посмеялся и обозвал ее глупой, пишет The Mirror.